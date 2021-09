Labdarúgó Magyar Kupa – 3-0-ra nyert az ETO a Mosonmagyaróvár ellen – fotók

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában Mosonmagyaróvárra látogatott a WKW ETO FC Győr NB II-es labdarúgócsapata, ahol az ETO az első félidő végén Sipőcz bombagóljával megszerezte a vezetést, majd a második játékrészben még kétszer sikerült a hálóba találnia, így 3-0-val jutott a következő körbe.

Ezt ne hagyja ki! Üldözné a baloldal az adózókat

Credobus Mosonmagyaróvár – WKW ETO FC Győr 0-3 (0-1)

Mosonmagyaróvár, Wittmann Park. V.: Szőts (Vígh-Tarsonyi, Sinkovicz).

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich – Czingráber, Debreceni, Deák, Horváth K., Nagy K., Végh (Nagy Z. 64’), D’Urso, Illés (Jasarevic 77’), Szalka (Tóth M. 64’), Boros (Popov 64’). Vezetőedző: Varga László.

WKW ETO FC Győr: Fadgyas – Tamás, Pereira, Kiss M., Vincze Á., Toma, Tuboly (Bagi 46’), Sipőcz, Bacsa (Múcska 60’), Farkas B., Szimcso (Kanalos 60’). Vezetőedző: Klausz László.

Gsz.: Sipőcz (44’), Bacsa (54’), Múcska (61’).

„A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában csatlakozott csapatunk a küzdelmekhez, ahol a Mosonmagyaróvár NB III-as gárdájával találkozott. Klausz Lászlónak ismét fejtörést okozott a sok sérült játékos pótlása, vezetőedzőnk több fiatalnak szavazott bizalmat, a kezdőben öt akadémista kapott helyet. Az első percekben próbáltuk lerohanni az ellenfelet, ám csak szögleteket sikerült kiharcolni. Ezután ébredezett az Óvár is, különösen a bal oldaluk volt nagyon aktív, két lehetőségük is onnan indult, előbb Fadgyas és Pereira volt jókor, jó helyen, majd egy perccel később nem sokkal tévesztett célt egy hazai lövés. Negyedóra elteltével előttünk is adódott komoly lehetőség, rövid időn belül kettő is. A 16. percben Bacsa a hazai ötösön belül ziccerben egy védőt talált el, majd hat perccel később ismét támadónk lehetett volna eredményes, amikor Sipőcz beadását nem sokkal a bal kapufa mellé csúsztatta. Ezután mezőnyben folyt a játék, majd a félidő vége előtt egy perccel megszereztük a vezetést! Sipőcz jó húsz méterre a hazai kaputól egy igazítás után kilőtte a hosszú felsőt 0-1. A második félidő elején sikerült megduplázni az előnyt. Bacsa egy jó ütemű kiugratás után eltolta a kifutó kapus mellett a labdát, a visszafutó Czingráber kézzel ért a lövésbe, amiért büntetőt ítélt a játékvezető, és kiállította a hazaiak játékosát. A tizenegyeshez Bacsa állt oda, elsőre Heinrich a kapufára tolta, ám a kipattanót magabiztosan gurította a hálóba csatárunk 0-2. Egy óra játék után a frissen beállt Múcska talált a kapuba. Az ötös sarkán egy lepattanót – első labdaérintéséből – egyből lőtt vissza, ami a hálóban kötött ki 0-3. A hátralévő időben több gól már nem esett, így magabiztosan jutottunk a Magyar Kupa 4. fordulójába”

– írja beszámolójában az ETO.

Klausz László: – Természetesen nagyon örülök, hogy 3-0-s győzelmet arattunk, már csak azért is, mert az előzmények nem voltak túl rózsásak. A sok sérült nagyban megnehezítette az összeállítást, de sok NB III-ban szereplő fiatalunk lehetőséget kapott ma, akik bizonyították, hogy a jövőben is bátran nyúlhatunk hozzájuk, és be lehet őket illeszteni a csapatba.