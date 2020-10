Labdarúgás – Pályára kísérte kisfiúként, ma csapattársak az ETO-ban

A világbajnok olasz válogatott 2007-es vendégjátéka előtt Priskin Tamás kezét fogva egy 7 éves kisfiú lépdelt a pályára a régi Puskás-stadionban. A gyermek napjainkban már 20 éves és a válogatott csatár csapattársa az ETO-ban.

A magyar válogatott 2007 őszén a Népstadionban az aktuális világbajnok olasz Squadra Azzurát fogadta és a mieink kezdőcsapatában lépett pályára az akkor 20 éves Priskin Tamás. A szokásoknak megfelelően akkor is minden játékost egy kisgyerek kísért fel a pályára. Priskin kezét fogva az akkor hétéves Temesvári Attila lépdelt a zöld gyepre. Az apró gyermekből azóta nyurga hátvéd lett és idén nyártól Priskinnel együtt rúgja a labdát az ETO-ban.

Nagy becsben tartja a Priskinnel közös fotót

„Szívesen emlékszem arra a meccsre és a történetre, hiszen emiatt is tettem fel az azóta is nagy becsben őrzött közös fotónkat az ETO belső internetes csoportjába. Onnan látott napvilágot – kezdi Temesvári Attila.

– Amikor nyáron Győrbe szerződtem, már eszembe jutott, hogy egy csapatban fogunk játszani Priskával. A Népstadionban nem én választottam ki magamnak őt, minden gyereket odasoroltak egy válogatott futballista mellé, nekem pedig ő jutott. Utólag is örülök neki, hogy így történt, hiszen nem akármilyen játékosról van szó. Nagyszerű karriert futott be, játszott az Angol Premier Ligában is, sokszoros válogatott. A norvégoknak lőtt góljával pedig örökre belopta magát egy egész ország szívébe. Most az ETO-nál ő a csapatkapitány, és mondhatom, nagy kincs az öltözőben. Felnézünk és hallgatunk rá, igazi példakép számunkra.”

Temesvári egyébként futballistacsaládból származik: az édesapja játszott az élvonalban az Újpest, a Volán és a Diósgyőr színeiben, a nagypapája pedig többek között az Újpest, a Nyíregyháza és a Tatabánya elismert vezetőedzője volt, valamint hosszú ideig dolgozott a FIFA instruktoraként is. Huszonkét fejlődő országban tartott nemzetközi edzői tanfolyamot.

„Otthon nem erőltették, hogy futballista legyek, de valahogy magától értetődő volt, hogy az leszek – folytatja mosolyogva Temesvári Attila. – A Honvédból nyáron kölcsönbe kerültem az ETO-hoz, és mondhatom, hogy a lehető legjobb helyen vagyok itt. Jól érzem magam a klubnál. Élvezem a szakmai stáb bizalmát, az öltözőben pedig remek közösséget alkotunk. Nagyon rosszul rajtoltunk, de egyre jobb formába lendülünk, egyre jobbak leszünk. Több pontunk is lehetne, sajnos számos tévedés sújtott bennünket a pályán. Bízom benne, hogy még ebben a bajnokságban a sors visszaadja ezeket.”

Temesvári győri színekben eddig két gólt szerzett, a bajnokságban a Kaposvár, a kupában pedig a Pápa ellen volt eredményes. Ezek közül a bajnokságbeli találata volt különlegesen érdekes. A tudósítások Lipták Zoltánt látták a gólszerzőnek, a játékvezető azonban az MLSZ adatbankjában őt jelölte meg, és ez számít hivatalosnak.

„A tudósítók pont olyan szögből látták az eseményeket, hogy nem vehették észre, a gólvonal előtt közvetlenül beleértem a labdába és ettől az irányt változtatva került be a kapuba. Ezt egyébként a tévés felvétel is bizonyítja. Egy védőnek ritkábban adatik meg a gólszerzés, ráadásul ezzel egyenlítettünk, ezért is örültem neki különösen. A következő bajnoki fordulóban hétfőn Szombathelyen lépünk pályára, ahol mindenképpen győzni szeretnénk a Haladás ellen.”

Az eto-s csapattársak élcelődtek a fényképen

„Számomra a napokban a fotó alapján derült ki, hogy az ominózus meccs előtt Temesvári Attila a kezemet fogva lépdelt a Puskás-stadion gyepére – emlékezik mosolyogva Priskin Tamás.

– A csapattársak írtak is élcelődő bejegyzéseket a fotó mellé. Szerintük már neki kellene fogni az enyémet, vagy nyugodtan a vállamra tehetné a kezét, hiszen csaknem két méterre nőtt. Szinte most én nézek fel rá… Jó, hogy az ETO-ba igazolt és most csapattársak vagyunk. A fotó eszembe juttatta az idő múlását, akkor még, húszévesen én is csak fiatal reménység voltam, éppen úgy, mint most Attila. Szerintem a csapatunk jó formában várja a Haladás elleni mérkőzést, ami biztos, hogy küzdelmes, nehéz kilencven perc lesz. A Haladás jól szerepel a bajnokságban, előttünk áll a táblázaton, de ha legyőznénk, akkor pontszámban beérnénk őket. Én sajnos még nem léphetek pályára, mert tart az eltiltásom. Sajnálom is, mert valószínű, jó szurkolótáborok előtt és remek hangulatban játszhatnak majd a srácok.”