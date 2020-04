Labdarúgás – Megszorítások az NB III-as megyei csapatoknál is

A sportegyesületeket is egyre súlyosabban érinti a koronavírus-járvány, így több magasabb osztályú egyesületnél is csökkentették a fizetéseket. Az NB III Nyugati csoportjában szereplő Győr-Moson-Sopron megyei együttesek közül Mosonmagyaróváron már jelentettek be változásokat, a megszakításkor a dobogó harmadik fokán álló Lipótnál egyelőre nincsenek megszorítások.

„Eddig Petőfi Sportkör Lipót néven működött az egyesület, s a labdarúgóink amatőrszerződésekkel játszottak. Nemrég alakult meg a Lipóti Sport Kft., amelybe folyamatban van a játékosok átigazolása és jelenleg is tárgyalunk velük a szerződésekről, így egyelőre konkrét számokról vagy fizetéscsökkentésről nem tudok beszámolni. Az új szerződések már félprofik lesznek, a fizetések azonban a pékségtől függnek, hiszen a cég a csapat egyedüli szponzora. Úgy gondolom, hogy az idei bajnokságot már nem fogjuk befejezni és a mostani állásnál fogják lefújni a versenyt, ám a keret változtatásán a jövő évben sem gondolkodunk. Stabilak vagyunk, sok egyforma képességű játékos van a keretben, ami néha az edzőnek is fejtörést okoz, hiszen mindenkinek szeretne játéklehetőséget adni” – mondta Kalmár László, a klub elnöke. Tárgyalnak a jövőről

A negyedik helyen álló Herold Trans Ménfőcsanaknál a játékosok a mérkőzések hiányában így is jelentős pénzektől esnek el.

„Egyelőre csak gondolkodunk a fizetéscsökkentésen. Ami biztos, hogy az utánpótlásedzők bérét nem fogjuk tudni a taóból kifizetni, mivel jelenleg nincs elvégzendő munkájuk. A felnőttcsapatnál nincsenek nagy fizetések, bár a klubnak ezeket előteremteni nyilván nem kis feladat. A játékosoknak nincsenek nagy tartalékaik, nem több százezres a fizetésük, mint a első vagy a másodosztályban játszóknak – mondta Turbék István, a csanakiak elnöke. – Szerződésbontásokat egyáltalán nem szeretnénk, legrosszabb esetben szerződésmódosításban gondolkodunk erre az átmeneti időszakra, ha a játékosok belemennek, de még nincs ilyen terv. Mivel a labdarúgók alacsony alapbért kapnak és ehhez jön hozzá a mérkőzésprémium, így nekik már azzal jócskán csökkent a fizetésük, hogy nem játszhatnak mérkőzéseket – folytatta. – Az idei évre rendben van a klub költségvetése, ami kérdéses, az a következő idény. Folyamatosan tárgyalunk szponzorokkal, hiszen az ő talpra állásuktól is függ, mennyi támogatást kapunk a jövő évi bajnokságra. Bízom benne, hogy azon a szinten tudjuk folytatni, ahol vagyunk és nem lesznek drasztikus változások – nyilatkozta a klubvezető, aki optimista a folytatást illetően. – Felül kell kerekedni a víruson, hiszen az egészség a legfontosabb, majd rendbe tenni a gazdaságot, ezután jön csak a sport. Az ember­­élet mindennél fontosabb, így kockáztatni semmiképp nem szabad, ám ennek ellenére bízom benne, hogy befejezzük a bajnokságot” – fogalmazott Turbék István. Időben léptek Óváron

„A klubok közül az országban talán nálunk született először döntés a járvánnyal kapcsolatos megszorításokat illetően – árulta el Drescher Ottó, a Credobus Mosonmagyaróvár elnöke.

– Március 16-án az egész cégcsoportot érintő megszigorítást hoztunk, amit egyébként mindenki tudomásul vett. Az összes felnőtt labdarúgó, stábtag és a klubnál dolgozók bérét csökkentettük. Ez egy átmeneti intézkedés, amíg a járvány tart és vissza nem térhetünk a rendes kerékvágásba. Csak így tudjuk megtartani a játékosaink, dolgozóink munkahelyét.”

Az óváriak elnöke egyre szkeptikusabb a bajnokság befejezését illetően. „A szakemberek szerint sem tartunk még a járvány csúcspontjánál, nem tudni, meddig tarthat ez az állapot. A nagyobb szünet után nem lehet azonnal elkezdeni a bajnokságot, a nyári folytatást illetően pedig egy sor kérdés felvetődhet. Például, mi lesz azokkal a játékosokkal, akiknek addigra lejár a szerződésük és mondjuk másik csapatba igazolnának? Korábban is úgy véltem, nem biztos, hogy folytatni lehet a szezont, nem gondolom ezt most sem másképp” – tette hozzá Drescher Ottó.