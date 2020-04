Kosárlabda – Hiányoznak a közös edzések a győri Ferenczi Katának

Lassan egy hónapja tart már a koronavírus-járvány, ami a győri Széchenyi KA mindennapi életére hatással van.

A közös edzések szünetelnek, egyéni rend szerint dolgoznak a fiatalok, így a korosztályos válogatott Ferenczi Kata is.

„Nehéz volt megszokni az új rendszert, de most már kialakult a napirendem – kezdte a fiatal játékos. – Általában reggel nyolc órakor kelek, reggelizek és nekiállok az iskolai teendőknek. Ha nincs online órám, akkor tíz óra körül futni szoktam. Ide társaságnak gyakran magammal viszem a labrador kutyámat is. Ezt követően befejezem az iskolai feladatokat és ebédelek. Kikapcsolódásként szívesen olvasok a kertünkben. Délután megcsinálom az edzők által kiírt feladatokat, majd az udvaron felállított palánkra szoktam dobálni a húgommal. Késő délután besegítek a házimunkába, az esti órákban pedig jut idő filmnézésre vagy egy családi társasozásra.”

A nyár mozgalmas lett volna Kata számára, hiszen a válogatottban számítottak rá, de minden programot töröltek.

„Nagyon sajnálom, mert igazán jó közösség alakult ki, úgy gondolom, jó esélyekkel vágtunk volna neki az Európa-bajnokságnak is. A tavalyi EB és az EYOF után jó lett volna a saját korosztályomban is megmérettetni magam. Megértem viszont a döntést, mert mindannyiunk egészsége az elsődleges szempont” – folytatta Ferenczi Kata, aki elárulta: nemcsak a közös edzések hiányoznak neki, hanem olykor a tanulás „hagyományos formája” is.

„Az, hogy nincs velünk a tanár, nem tudja elmagyarázni az anyagot, kissé meg tudja nehezíteni a feladatok megértését, de már belerázódtam, hatékonyabban kezelem az időt, így jobban tudok koncentrálni a főbb vagy számomra fontosabb tantárgyakra” – mondta végezetül a Kazinczy-gimnázium tanulója.