Koronavírus – Komoly kár érte a megyei sportklubokat

A koronavírus-járvány komoly anyagi áldozatokkal jár szinte minden sportegyesület számára. Körképünkben a három látványsport – kézilabda, kosárlabda, labdarúgás – megyei képviselőit kérdeztük meg, mennyi pénzbe került a pandémia az elmúlt egy évben.

Komoly anyagi áldozatokkal járt a koronavírus-járvány az elmúlt egy évben az Audi-ETO számára. Bartha Csaba, a klub elnöke több száz milliósra teszi a Covid okozta következményeket.„Sokszor nem is merem összeadni, mennyibe is került eddig számunkra a pandémiás időszak. Két részre osztom a dolgot, egyik oldalon a tervezett bevételek kiesése van, a másikon pedig a nem tervezett kiadások szerepelnek. Ahogyan azt is külön kell választani, hogy míg egy éve leállt a bajnokság, a BL, viszont az eladott jegyeket, bérleteket kompenzálni kellett, kiesett egyynegyeddöntő a Bukarest ellen, ami jelentős bevételi forrás lett volna. A legnagyobb csapást az jelentette, hogy a Final Fourt nem rendezték meg, emiatt a szponzori pénzek nem érkeztek meg, az európai szövetség dotációja is nagy részben elmaradt. Ebben az időszakban a prevenció, a védekezés költsége nem volt annyira számottevő, mert mindenki otthon volt. Ősszel előbb nézők előtt kezdődött a szezon, de érthető okokból nem voltak annyian a lelátón, majd most már jó ideje nincs jegybevétel, ami ugyancsak komoly kiesés a büdzséből. Meg kell említenem a köszönet hangján, hogy a nehézségek ellenére minden szponzorunk mellettünk maradt, ahogyan szurkolóink közül is sokan nem kérték vissza a jegyek, bérletek árát” – kezdte a győriek elnöke, aki hozzátette: nagy problémát jelent, hogy minden megdrágult, leginkább az utazások.

„Mivel menetrend szerinti járatok nem nagyon voltak, vannak, így a legtöbbször különgéppel kell utazni a BL-mérkőzésekre, és ennek költsége is magasabb, mint a korábbi években volt. Mindezek folyamatos újratervezést igényelnek, de azt gondolom, eddig minden területen jól teljesítettünk, viszont továbbra is komoly kockázatok vannak, és az EHF döntései sem mindig kedvezőek: elég csak arra gondolni, hogy például nekünk nem is kellett volna nyolcaddöntőt játszani, viszont ha lett volna pozitív PCR-teszt nálunk, és nem tudtunk volna kiállni, kizárnak bennünket a sorozatból. Szerencsére ez nem történt meg, és remélem, a folytatásban sem lesz ilyen, és meg tudunk küzdeni a pályán a céljainkért. Mi minden téren mindent megteszünk a kezdetek óta. Köszönettel tartozunk még, azoknak a kórházi dolgozóknak, akik a hetenkénti kötelező PCR-tesztekben nagy segítségünkre vannak. Az ő munkájuk felbecsülhetetlen számunkra” – mondta végezetül Bartha Csaba.

Duplán hiányzó nézők

A megye másik élvonalbeli kézilabdacsapatára, a Motherson-Mosonmagyaróvárra is lassan százmilliós terhet ró a járvány. Guntram Thurnher elnök elmondta, számukra is az elmaradt bevételek kiesése jelenti a legnagyobb gondot.

„A PCR-teszteket előfinanszírozni kell, később azok elszámolhatók, a magyar szövetségtől ingyen kaptunk gyorsteszteket, így nem ezek jelentik a legnagyobb tételt. Sokkal inkább az, hogy nincs jegybevétel, sőt, a bérleteseket is kompenzálni kellett. Szintén tetemes költség a sportorvosi vizsgálat, hiszen egy pozitív tesztet produkáló játékos kivizsgálása sokkal bővebb, olyan elemeket tartalmaz a protokoll, ami nem olcsó. A nézők hiányát nemcsak a csarnokban érezzük – bár szerencsére az eredményeken ez nem látszik –, hanem a költségvetésben is. Pontos összeget nem tudok mondani, de karácsony előtt nagyjából hetvenmillióra rúgott az összeg, így nem hiszem, hogy túlzás azt állítani, hogy százmillió körül járunk vagy leszünk a szezon végére.

Ráadásul többször is karanténban volt a csapat, hetekig nem volt meccsünk, ami meg sportszakmailag nem előnyös. Ennek ellenére azon vagyunk, hogy a kiharcolt pozíciónkat megtartsuk a bajnokságban” – fogalmazott az MKC első embere.

A szezon eleje volt drága

Pojbics Szabolcs, az SKC férfi kosárlabdacsapatának ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta: a szezon előtti kötelező tesztelés igencsak „pénztárcába vágó” tétel volt a klub számára. Tavaly októberben-novemberben még jóval drágábbak voltak, több mint kétszer annyiba kerültek a teszek, mint most, és akkor az egész csapatot teszteltetni kellett. Azóta ha valakinél gyanús, fertőzésre utaló tünetek voltak, azonnal tesztelésre vitte a klub. A másik, ami szintén a koronavírus kapcsán érintette érzékenyen az SKC-t, az az, hogy mivel a mérkőzéseket zárt kapuk mögött kellett lejátszani, kiesett a mérkőzésekre szóló belépőkből származó jegybevétel. Emellett további pluszkiadások adódtak a speciális biztonsági előírások miatt, tehát az említett költségeket és a kieső jegybevételt egybevetve összesen úgy 15–17 millió forintra rúgnak a vírusfertőzés okozta pluszkiadások az SKC-nál.

Pluszteher a buborék

Fűzy András, az UNI Győr-MÉLY-ÚT elnöke 27–28 millióra teszi az eddigi pluszköltségeket.

„Az elmaradt támogatások nagyjából tizenötmillió forintot jelentenek, mintegy ötmilliót költöttünk el a védekezésre, tesztekre, orvosi vizsgálatokra, a jegybevétel elmaradása nagyjából kétmillió forintot tesz ki, bár ez akár több is lehetett volna, ha az eddigi szereplésünket nézzük. Emellett úgy hatmillió pluszteher volt az Európa-kupa-buborék megrendezése” – fogalmazott a klubvezető, aki reméli, a folytatásban is megússza a csapat a járványt, és eredményesen zárják a szezont.

A Sopron Basket csapatától Török Zoltán ügyvezető arról tájékoztatta lapunkat, hogy a klubnál még nem végeztek ilyen jellegű összesítést, így nem tudnak ezzel kapcsolatos érdeklődésünkre válaszolni.

Van előnye a sok tesztnek

„Jelentős költségeket ró ránk a járvány, hiszen az egész klubra vetítve rendszeresen teszteltetnünk kell az NB I-es női csapatunkat, az NB II-es férfiakat, az akadémistákat és külön a korosztályos válogatottakat is, valamint a visszavezetés költségei is alsó hangon százezres tételeket jelentenek játékosonként – kezdte Soós Imre, a WKW ETO FC Győr ügyvezető igazgatója. – Minden egyesületnek kézzelfogható segítséget nyújt az MLSZ, így is körülbelül ötvenmillió forint pluszkiadást jelentett számunkra a vírus az elmúlt egy évben. Sajnos nem tudunk mit csinálni, ezeket a terheket viselnünk kell, együtt kell élnünk ezzel a helyzettel. Nem tudhatjuk, hogy lesz-e negyedik hullám, ezért az idei büdzsénkből nagyjából az elmúlt évhez hasonló összeget különítettünk el, hiszen a vizsgálatok költségét továbbra is ki kell fizetni. Reméljük, minél előbb visszatér minden a normál kerékvágásba” – fogalmazott az ügyvezető.

„Rengeteg pluszkiadásunk van a járvány miatt, de a legtetemesebb részt a kötelező tesztelés teszi ki – mesélte Margitai Zoltán, a Gyirmót FC Győrt üzemeltető kft. cégvezetője. – Minden mérkőzés előtt három nappal kötelező a teszt a játékosoknak és a stábnak, a hazai mérkőzé-

seket megelőzően pedig a rendezői stábnak is. Ez itthon nagyjából ötven, idegenben harmincöt embert jelent alkalmanként, és körülbelül huszonötezer forintba kerül egy teszt. Ezen kívül az edzőmeccsek előtt, valamint akkor is kötelező a heti egy vizsgálat, ha azon a héten éppen nem játszunk. Azok a

játékosok, akik pozitív teszt után térnek vissza, ultrahangon, EKG-n, tüdőszűrésen vesznek részt, és ezek az egyéb vizsgálatok is százezer forintos tételt jelentenek minden egyes alkalommal. Ezekhez a tételekhez jönnek még hozzá a fertőtlenítőszerek, a hőmérők, valamint a sokkal gyakoribb takarítás és fertőtlenítés. Bár pontos kalkulációm még nincs erről, az elmúlt egy évben nagyjából harmincötmillió forintos pluszterhet jelentett az egyesületnek a járvány. Habár a jegybevételtől elesünk a tv-s közvetítésekért járó pénzeket szerencsére megkapjuk” – nyilatkozta a gyirmóti cégvezető és klubigazgató, aki hozzátette: a rengeteg tesztelés miatt a sport a legtisztább társadalmi réteg.