Király József távozott, ideiglenesen Varga László irányít

A 49 éves szakember a Veszprém elleni 3-0-ás vereség után adta be a lemondását.

Távozott a Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzői posztjáról Király József.

„Az eredményeink messze elmaradnak a várakozásoktól és a szezon előtt kitűzött céljainktól – mondja Drescher Ottó, az MTE 1904 elnöke. Nem működik, amit elterveztünk, a csapatnak pedig új impulzusokra van szüksége, ezért fogadtam el Király József lemondását. Az új vezetőedző kiválasztása folyamatban van. Addig, amíg megtaláljuk a megfelelő szakembert az eddigi másodedző, Varga László irányítja a csapat felkészülését. Szeretném, ha Király József sem szakadna el az MTE-től, az utánpótlásban számítunk rá. Biztos vagyok benne, hogy lesz még ő vezetőedző a klubunknál.”

A Credobus Mosonmagyaróvár 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 5 vereséggel csak a 11. helyen áll az NB III Nyugati csoportjában. Ezzel nagy valószínűséggel szertefoszlottak a klub bajnoki címről és feljutásról szövögetett álmai.

„A csapat szereplése nem úgy sikerült, ahogy terveztük, ezért vállalom a felelősséget – ezt már a távozó vezetőedző, Király József mondja. Ezért hoztam meg ezt a számomra fájdalmas és nagyon nehéz döntést. Úgy érzem a tisztesség ezt kívánta. Magasra tettem a lécet az azonnali visszajutással az NB II-be, a nyomás ott volt minden pillanatban. Kemény hónapokon vagyunk túl, a stábbal és a játékosokkal. A lelkünket adtuk a klubért, sajnálom, hogy ez nem mutatkozott meg az eredményekben. Még nem döntöttem arról, hogy maradok-e az MTE kötelékében.”

A Credobus Mosonmagyaróvár együttesét ideiglenesen Varga László irányítja, aki igyekszik felrázni a játékosokat.

„Ideiglenesen vállaltam el a vezetőedzői pozíciót, amíg sikerül megtalálni a megfelelő szakembert a posztra – mondja Varga László. Nagy lehetőség ez nekem, de egyben óriási felelősség is. A szakmai stábbal együtt azon vagyunk, hogy kizökkentsük a csapatot. Bízom a játékosokban és a képességeikben. Számomra az a legfontosabb, hogy eredményesen zárjuk a hetet. Az utolsó három meccsünkön csak egy pontot szereztünk, és majdnem egy hónap telt el a legutóbbi győzelmünk óta. Itt az ideje megszakítani a rossz sorozatot, ráadásul a hétvégén a listavezető Érd látogat hozzánk.”

Varga László munkáját másodedzőként Borbély Attila segíti. A fiatal és tehetséges edző először dolgozik felnőtt labdarúgókkal, emellett az MTE U15-ös korosztályos csapatáért felel.

„Hirtelen jött a megkeresés, de nagyon örültem neki – meséli Borbély Attila, a Credobus Mosonmagyaróvár ideiglenesen kinevezett másodedzője. Megtisztelő a feladat és az is, hogy Drescher Ottó és Varga László is bízik bennem. Igyekszem a tudásom legjavát nyújtani és kemény munkával megszolgálni a lehetőséget. Nem sokáig gondolkoztam a megkeresésen, hiszen ez nekem is nagy feladat, ahol sokat fejlődhetek. A tabellát elnézve ennek a keretnek előrébb kellene tartani. Megpróbálunk pozitív szemléletet hozni az öltözőbe, remélhetőleg ki tudjuk zökkenteni a játékosokat.”

A Credobus Mosonmagyaróvár új szakmai stábja vasárnap a listavezető Érd ellen debütál. A mérkőzést 13 óra 30 perckor rendezik.