Kiemelkedő szereplés a kiemelt bajnokságban: bravúr bronz a győri lányoktól

A hatalmas hajrájának köszönhetően – az utolsó tíz mérkőzését megnyerte az együttes -, bronzérmet szerzett az ETO leány U19-es csapata az országos kiemelt bajnokságban. Az utolsó forduló eredményeinek köszönhetően a pontvadászat lefújása előtt sikerült megelőzniük az Astra és az MTK gárdáját, így a Puskás és a Debrecen mögött harmadik lett együttesünk.

Ezt ne hagyja ki! Újabb fordulat a főpolgármester nyelvvizsgaügyében

A Süle János edző vezette leány U19-es csapatunk hatalmas eredményt ért el azzal, hogy a bajnokság végén oda ért a 3. helyre. Fiatal hölgyeink óriási hajrájuknak köszönhetően megérdemelten gyűjtötték be a bronzérmet, ugyanis nem akármilyen sorozatot produkáltak, utolsó tíz mérkőzésüket egyaránt megnyerték. Elévülhetetlen érdemei voltak a dobogós hely megszerzésében Sali Rebekának, aki az NB I-es felnőtt csapatnak is meghatározó játékosa.

– Ugyan nem minden mérkőzésen tudtam részt venni, hiszen kerettag vagyok a felnőtteknél is, viszont amikor csak tudtam, játszottam az ifiben és minden erőmmel azon voltam, hogy segítsem a csapatot – kezdte Sali Rebeka.

– Úgy gondolom, hogy az ősz, és a tavaszi szezon első fele egy kicsit gyengébb volt, de a végére sikerült összeszedni magunkat, ami az eredményeken is megmutatkozott, hiszen az utolsó tíz mérkőzésünket egyaránt megnyertük. Az idei évtől elkezdtünk akadémiaként működni, kiválóak a feltételek, hogy minőségi munkát tudjunk végezni a jövőben is. Természetesen az elsődleges célom, hogy az NB I-ben minél többször lépjek pályára, de mivel még jövőre is beleférek az U19-es korosztályba, így, ha szükség lesz rám, megpróbálok segíteni a játékommal, gólokkal, vagy gólpasszokkal.

Süle János nagyon elégedett csapata idei szezonban nyújtott teljesítményével, és már izgatottan várja a következő idényt. – Összetetten kell néznünk az egész szezont. Nem volt könnyű az idei bajnokság, főleg az első fele – kezdte Süle János. – Nagyon fiatal csapattal vágtunk neki az NB I-nek, ám kiderült közben, hogy azért még nagy falat ez nekik. Nagyon tehetségesek és ügyesek a lányok, de kompletten, csapatként ez még sok volt nekik. Így történt meg, hogy télen az utolsó helyen állt a csapat az élvonalban. Ez természetesen nagyban érintette az U19-es gárdát is. Nem akartuk a lányokat túlterhelni, kíméltük őket, tehát nem nagyon tudtak a saját korosztályukban játszani, és így az U16-ból töltöttük fel keretet.

Az átigazolási szezonban aztán sikerült megerősíteni az első csapatot, tudtunk igazolni, ezáltal a fiatalok többször játszhattak a saját korosztályukba. Ott pedig nagyon jók, sőt, azt gondolom, hogy posztokra lebontva a legjobbak a mezőnyben. Az őszi szezonban nagyon sok kötelezőnek gondolt meccset nem sikerült behúznunk, ebből kifolyólag tizenegy pont hátrányt szedtünk össze a harmadik helyezettel szemben. Hatalmas eredmény, hogy ezt, a kiváló tavaszi szereplésünkkel le tudtuk dolgozni. Nem elhanyagolható, hogy az olyan riválisokat, mint például az MTK és a Fradi, nagy különbséggel győztük le.

Titkon kitűztük ezt a bronzérmet, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült is elérni. Mindig szeretnénk a legjobbak lenni, úgy is kell neki vágnunk a következő bajnokságban, hogy meg akarjuk nyerni. A háttérben már folyik a munka a következő szezon csapatának kialakításán, az akadémiák kialakulása miatt nagy versengés van a tehetséges lányokért, de véleményem szerint, ebben is sikeresek leszünk, és egy nagyon erős csapat alakul ki jövőre is.