Kézilabda NB I- Három gólt dobott a Mosonmagyaróvár kapusa

Az elmúlt években komoly taktikai fegyver lett kézilabdában az üres kapus játék, amikor a kapus helyett mezőnyjátékost küldenek be az edzők.

Ezt elsősorban emberhátrányban alkalmazzák a csapatok, kiegyenlítve ezzel támadásban a létszámhátrányt. Ez a taktika amennyi előnyt jelent, annyira kockázatos is, hiszen elég egy rossz passz vagy kimaradt ziccer, az ellenfél számára ott tátong az üres kapu. A hálóőrök góljai­nak száma ezzel együttesen nőni kezdett, de olyanra, amit a Motherson-Mosonmagyar­óvár kapusa, Dányi Bernadett bemutatott az Alba FKC ellen megnyert bajnokin, ritkán van példa.

A fiatal mosonmagyaróvári kapus ugyanis háromszor is bevette a fehérváriak kapuját.

A tavalyi bajnokságban a Vác világbajnok kapusa, a brazil Arenhart két gólt szerzett a Siófok elleni bajnoki mérkőzés hajrájában, ezt szárnyalta most túl Dányi Bernadett.

„Az edzéseken sokat gyakoroljuk az egész pályás indításokat és sokszor célozzuk meg az üresen maradt kapukat – mondta Dányi Bernadett. – Szerencsére legutóbb élesben is volt alkalmam kihasználni a gólszerzési lehetőségeket, aminek természetesen nagyon örülök. Nagyon sokan gratuláltak nekem ehhez a mérkőzés után, de én szeretném kiemelni, hogy a csapat kiváló teljesítménye, a megszerzett két bajnoki pont számomra sokkal fontosabb volt.”

A fiatal kapus elismerte, jókor jöttek a góljai, mert a székesfehérvári csapat előtte rendre le tudta dolgozni a hátrányát és visszakapaszkodott a mérkőzésbe.

„A végső hajrá előtt ismét előnyt szereztünk, amit már sikerült megőriznünk a mérkőzés végéig. Ebben az én góljaim is segítettek, de hangsúlyozom, hogy a találkozó megnyerését elsősorban a remek védekezésünknek köszönhetjük. Kapusként én tudom a legjobban, milyen fantasztikus munkát végeztek előttem a lányok” – tette hozzá Dányi Bernadett.

Mosonmagyaróvári szempontból mindenképpen biztató, hogy Herczeg Lili is jó formában védett az első félidőben, pedig egy kisebb húzódással lépett pályára.

„Vezetőedzőnk, Bognár Róbert az első játékrész végén szólt, hogy készüljek, mert cserélünk a kapuban. Kicsit izgultam, amikor beálltam, mert az elmúlt hetekben egy bokasérülés és betegség is hátráltatott. Az első védések azonban most sikerültek, a kötelezőket sikerült hárítanom. Voltak hibáim, amelyek mellett azonban most néhány bravúros hárítás, ziccerek mentése is összejött. Ezek megnyugtattak, önbizalmat, bátorságot adtak, amihez még párosult az aréna remek hangulata, a szurkolóink buzdítása” – folytatta a kapus.

Az MKC győzelmével a bajnokság kilencedik helyére lépett fel.

„Két hazai mérkőzésen tudtunk szerezni négy pontot, amelyek közül az elmúlt heti Szent István elleni magabiztos győzelem érezhetően feldobta a csapatot. Ezért az Alba ellen egységesek voltunk és nagyon akartuk a győzelmet, ami egy kicsit megnyugtatóbb helyzetet teremtett számunkra. A bajnokságnak azonban még nincsen vége, nekünk tovább kell dolgoznunk, gyűjtögetnünk a pontokat. A tavalyi bajnokság második fele sikerült jobban nekünk és bízunk abban, hogy ezzel az Alba elleni győzelemmel most is el tudunk indítani egy hasonló sorozatot.