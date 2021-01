Két új játékossal erősít nyártól a Győri Audi ETO KC

Válogatott játékosokat igazol a Győri Audi ETO KC csapata. Jelena Despotovic Debrecenből érkezik Győrbe, míg a dél-koreai válogatott legjobb játékosa Ryu Eun Hee Puszanból teszi át székhelyét a Rába-partjára nyártól. Mindketten hazájuk nemzeti csapatainak meghatározó tagjai és mindketten kétéves kontraktust kötöttek a Győri Audi ETO KC csapatával.

A Győri Audi ETO KC csapata a 2021/22-es szezonban 17 felnőtt játékossal tervezi a keretét. A Magyar Kézilabda Szövetség jövő évadra szóló tervezete alapján az ifjúsági korosztályban 2003-2004-ben született sportolók versenyezhetnek. Ez alapján azok az 1999-es, 2000-es és 2001-es születésű sportolóink, akik jelenleg kölcsönben szerepelnek más csapatokban várhatóan végleg eligazolnak majd tőlünk. Terveinkben szerepel, hogy a fiatal játékosaink fejlődésének fontosságát szem előtt tartva több, 2002-es korosztályú tehetségünk csatlakozhat majd elsőosztályú egyesületekhez kölcsönbe nyártól. A koncepció további részeleteivel a későbbiekben bővebb információval szolgál a klub.

„Hamarosan teljessé válik a 2021/22-es játékoskeretünk.” – kezdte Dr. Bartha Csaba elnök. „Az elmúlt évekhez hasonló elvek alapján alakítottuk ki a Győri Audi ETO KC keretét, hogy alkalmas legyen a legnagyobb célok elérésére is. 17 játékos fog az első csapatban szerepelni. Mind felnőttkorúak és gyakorlatilag mindannyian alapemberei nemzetük válogatottjának. Örömmel jelenthetem be, hogy a dél-koreai Ryu Eun Hee személyében egy igazán kiváló játékossal sikerült megegyeznünk. Ryu már régebben is a látókörünkben volt, figyeltük játékát és fejlődését az elmúlt világversenyeken. Játszott már Európában, a Paris 92 együttesében, de jelenleg hazája bajnokságában szerepel. Nagy reményeket fűzünk hozzá, egy remek embert ismertünk meg tárgyalásaink során, örülök, hogy karrierje következő nagy lépését Győrben teszi meg, a Bajnokok Ligájában való szerepléssel. Hosszú idő után lesz ugyanis újra dél-koreai játékos a legrangosabb klubsorozatban.” – nyilatkozta Dr. Bartha Csaba.

Ryu Eun Hee részt vett a 2012-es londoni és a 2016-os riói Olimpiai Játékokon, Londonban negyedik helyen végezett a Dél-Korea színeiben. Az elmúlt világbajnokságokon rendre pályára lépett, csapata legjobbja volt, az Ázsia Játékokon két aranyérmet nyert.

„Megtisztelő volt a Győri Audi ETO KC megkeresése. Természetesen ismerem a csapatot, a világ legjobb klubjáról van szó. Nagy kihívás számomra, hogy a legjobbakkal a legmagasabb szinten a Bajnokok Ligájában is együtt szerepelhetek, de nincs bennem félelem, szeretnék élni a lehetőséggel. Remek játékosok vannak a csapatban, válogatott szinten többször is játszottam ellenük. Jelenleg tartanak még a dél-koreai bajnokság küzdelmei, de nagyon várom a közös munkát nyártól!” – mondta Ryu Eun Hee.

A dél-koreai klasszis mellett egy Magyarországon jól ismert kézilabdázó is csatlakozik nyártól a Győri Audi ETO KC csapatához.

„Jelena Despotovic jól ismeri a hazai viszonyokat, mi is jól ismerjük őt, hiszen évek óta Debrecenben kézilabdázik. Személyében egy jó munkabírású, harcos, elszánt, sokoldalú játékossal erősödünk, ráadásul, ha a szükség úgy hozza a belső posztok mindegyikén is bevethető. A 2020-as dániai Európa Bajnokságon is figyeltük teljesítményét, és nagyon jó teljesítményt nyújtott. A tárgyalások során egy profi sportoló benyomását keltette, nem csak szimpatikus játékos, de egy hatalmas küzdő, igazi harcos, így bejelenthetem, hogy csakúgy, mint Ryu Eun Hee-vel, vele is kétéves kontraktus írtunk alá.” – nyilatkozta Dr. Bartha Csaba.

Jelena Despotovic a Buducnost Podgoricában nevelkedett. Nevelőegyesülete mellett a Biseri a Krim Ljubljana és a Debrecen csapataiban szerepelt eddig pályafutása során. A Buducnost csapatával 2015-ben Bajnokok Ligája győzelmet ünnepelhetett, míg 2012-ben részese volt a montenegrói válogatott EB győzelmének. A nemzeti csapat meghatározó játékosa azóta is.

„Nem kellett nagyon bemutatkozni egymásnak, hiszen jól ismertem a Győri Audi ETO KC-t, mind a klubot és a játékosokat is, hiszen rengetegszer játszottunk egymás ellen. Nyilván, ha a világ legjobb csapata keres meg, akkor nem sokat kell gondolkodni. Nagyszerű debreceni évek után elfogadtam az Audi ETO hívását, azért, hogy tehessek egy újabb lépést előre karrierem során. Már várom a közös munkát nyártól, de természetesen addig is a Loki színeiért teszek meg mindent a szezonban.” – nyilatkozta Jelena Despotovic.

Jelena Deszpotovics 2015 nyarán került Debrecenbe, s hamar kiderült, hogy a Loki csiszolatlan gyémántra lelt a személyében. Az akkor még szertelen fiatal játékos évről évre lett egyre érettebb kézilabdázó, így vált a DVSC alapemberévé. Jeca felnőtt karrierjének meghatározó részét a Debrecenben töltötte, itt lett belőle igazi profi játékos, ő a klub történek egyetlen „saját nevelésű” légiósa – írja a montenegrói válogatott átlövőről a haon.hu. Jeca eddig 119 bajnoki meccset játszott Loki-mezben, ezzel jelenleg 37. az örökranglistán. Az elmúlt fél évtizedben a montenegrói válogatott meghatározó emberévé vált, a 2020-as dániai Európa-bajnokságon a szakemberek szerint ő volt hazája nemzeti együttesének egyik legjobbja – idézte fel a DVSC Schaffler hivatalos oldala alapján a portál.