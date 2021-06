Kendó – Újrakezdés a járvány után

A győrzámolyi Szigetközi Junior Kendo Klub az elmúlt években a sportág hazai bázisának számított.

A versenyzőik itthon és külföldön is eredményesek voltak, a válogatott gerincét sokáig a klub sportolói adták, akik a világ- és Európa-bajnokságokról nem nagyon jöttek úgy haza, hogy legalább egy érmet ne hoztak volna. A koronavírus-járvány azonban ezt a sportágat is utolérte, és a győrzámolyi egyesületet is gyakorlatilag lenullázta. Szerencsére a legnehezebb időszak elmúlt, a munka újra elkezdődött, igaz, még kisebb létszámban, de az mindenképpen optimizmusra ad okot, hogy a kezdeti létszám rövid idő alatt megduplázódott.„Valóban nehéz időszakon vagyunk túl, de talán fellélegezhetünk végre. Jó újra edzeni, és azt látni, hogy mindenki mennyire elhivatott. Elsősorban utánpótláskorú versenyzőink vannak, a felnőttek közül sokaknak más irányt vett az élete az elmúlt bő egy évben. Edzünk, készülünk, hogy pontosan milyen versenyeket tudnak megrendezni, azt még nem tudjuk, de bizakodóak vagyunk” – mondta Dubi Sándor, a klub egyik alapítója, vezetője, aki pályafutása során Európa-bajnoki címet és világbajnoki bronzérmet is szerzett.

Az biztos, hogy a nyáron megrendezik Hungária-kupa nemzetközi versenyt, várhatóan októberben és novemberben lesznek az országos bajnokságok.

„A múltkor a vb is elmaradt, meglátjuk, hogyan alakul a nemzetközi versenynaptár. Éppen ezért elsősorban a klubversenyekre koncentrálunk, mert ugyan edzeni tényleg jó, főleg ennyi idő után, de a megmérettetés mindenkinek hiányzik, a versenyzéssel pedig új impulzust kap mindenki, amire szükség is van, hogy fenn tudjuk tartani a motivációt” – tette hozzá Dubi Sándor, akinek két kisfia – Mátyás 8, Márton 5 éves – is elkezdett megismerkedni a kendó alapjaival.

„Lehet, hogy lesz utánpótlás, majd kiderül, de egyelőre élvezik, hogy azt csinálhatják, amit én is” – tette hozzá a klubvezető, sportoló, aki hivatalosan nem dolgozik a magyar válogatott mellett, mint korábban, de ha számítanak a segítségére, áll rendelkezésre.

„Mivel nemzetközi versenyek nem voltak az elmúlt másfél évben, ezért a válogatott sem működött igazán. Most kezd ki- alakulni valami, de mivel felnőtt versenyzőnk jelenleg nincs, így tőlünk most nem hívnak be senkit, én sem vagyok tagja a stábnak, de a kapcsolat jó Abe Tetsushi kapitánnyal, aki ha megkér, szívesen segítek neki” – mondta végezetül Dubi Sándor.