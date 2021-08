Kajak-kenu – Hárman is tripláznak a vb-n

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöksége elfogadta a Hüttner Csaba szövetségi kapitány által kijelölt keretet a koppenhágai világbajnokságra.

Ezt ne hagyja ki! Petíciót indít a Fidesz Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel

A győri versenyzők közül Kopasz Bálint, Balla Virág és Takács Kincső is három számban áll rajthoz.A magyar csapatban tíz olimpikon kapott helyet, a K I 1000 méteren Tokióban olimpiai aranyérmes Kopasz pedig a királyszám mellett K II 500 méteren klubtársával, Erdőssy Csabával együtt indul és a négyes tagjaként is hajóba ül majd.

Női kenuban Balla Virág a két olimpiai szám mellett a négyes tagjaként is vízre száll Dániában. Takács Kincső C II és C IV 500-on, valamint vegyes párosban Korisánszky Dáviddal C II 200 méteren indul.

A K I 200 méteren ötkarikás bajnok Tótka Sándor kihagyja a vb-t, így ebben a számban a Tokióban negyedik Csizmadia Kolos képviselheti a magyar színeket.

A nőknél K I 500 méteren az olimpiai ezüstérmes Csipes Tamara indul, míg párosban és négyesben egyelőre kérdéses az induló egységek összetétele, mert a Tokióban K II-ben Kozák Danutával bronz- érmes, a négyesben pedig Kozákkal, Csipessel és Kárász Annával együtt ötkarikás bajnok Bodonyi Dóra nem áll rajthoz a vb-n.

Férfi kenuban Adolf Balázs egyesben 1000 és 5000 méteren áll rajthoz, míg párosban 500 méteren a válogatónak minősülő magyar bajnokságon győztes Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duó indulhat.

A világbajnokságot szeptember 15. és 19. között rendezik Koppenhágában

A magyar válogatott

Férfiak. K I 200 m: Csizmadia Kolos. K I 500 m: Gál Péter István. K I 1000 m: Kopasz Bálint. K I 5000 m: Noé Bálint. K II 500 m: Erdőssy Csaba, Kopasz. K II 1000 m: Noé, Kulifai Tamás. K IV 500 m: Nádas Bence, Kopasz, Gál, Csizmadia. C I 500 m: Kiss Balázs. C I 1000 m: Adolf Balázs. C I 5000 m: Adolf. C II 500 m: Hajdu Jonatán, Fekete Ádám. C II 1000 m: Slihoczki Ádám, Kocsis Ádám. C IV 500 m: Kollár Kristóf, Zombori Dominik, Korisánszky Dávid, Hodován Dávid.

Nők. K I 200 m: Lucz Anna. K I 500 m: Csipes Tamara. K I 1000 m: Gazsó Alida Dóra. K I 5000 m: Kőhalmi Emese. K II 200 m: Lucz Anna, Kiss Blanka. K II 500 m: ?. K IV 500 m: ?. C I 200 m: Balla Virág. C I 500 m: Kis Ágnes Anna. C I 5000 m: Kisbán Zsófia. C II 200 m: Bragato Giada, Nagy Bianka. C II 500 m: Balla Virág, Takács Kincső. C IV 500 m: Balla, Takács, Gönczöl Laura, Opavszky Réka.

Vegyes párosok. K II 200 m: Csizmadia, Lucz. C II 200 m: Korisánszky, Takács.