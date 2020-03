Jól tanulnak és jól is sportolnak

A Széchenyi-egyetem egyre markánsabb szerepet tölt be Győr életében. A sportolók számára is komoly lehetőség, hogy a felsőoktatást is Győrben végezhetik.

Az UNI Győr MÉLY-ÚT három játékosa is ebben az intézményben kezdte meg egyetemi tanulmányait szeptemberben. Ők beszéltek nekünk arról, milyen egy egyetemista élsportoló élete Győrben.

A saját nevelésű Baffy Fanni gyerekkori álma vált valóra, hogy szülővárosa felnőttcsapatában bemutatkozhatott és annak is örül, hogy a felsőfokú tanulmányait is itt végezheti.

„Kiskoromban mindig az járt az eszemben, milyen lesz, ha majd én is eljutok erre a szintre és itt edzhetek. Jó érzés, hogy végigjárva az utánpótlás korosztályait Győrben, végül a felnőttek közé is sikerült bekerülnöm. Mindenképpen itthon szerettem volna továbbtanulni. Nekem elsősorban a tanítás volt a fontos és a Széchenyi-egyetemen ez úgy gondolom, kiemelkedő. Ezenfelül kereskedelem és marketing szak is volt az egyetemen, amire szerettem volna jelentkezni. Fontos szempont volt, hogy középiskolás végzősként kerültem fel a felnőttek közé, ami újabb motiváció volt, hogy itt maradjak tanulni. Ráadásul közel is lakunk az egyetemhez. Úgy gondolom, nem könnyű a tanulást és a profi sportot együtt csinálni, de aki már régóta benne van és tényleg akarja, annak azért sikerül. Szerencsére az egyetem és a tanárok is támogatnak bennünket. Rajtuk kívül a nemrég itt végzett csapattársak is mindenben segítenek, így Török Ági is. A tanárokkal órán kívül is tudtunk konzultálni és foglalkoznak velünk, ha szükségünk van rá, a szaktársaim pedig mindig elküldték az anyagot, ha nem voltam ott az órán. Nekem még nagyobb segítség, hogy a nővérem is velem kezdte el az egyetemet, így otthon mindig mindent megbeszélünk. Akiket ismerek az egyetemen, tudják, hogy kosárlabdázom és mindig kérdezik, hogy bírom-e még. Szerencsére mindenben támogatnak, sokszor a meccseinkre is kijöttek, hogy támogassanak és szurkoljanak nekünk, ami komoly pluszt jelentett számunkra.”

Révész Boróka Ceglédről került Győrbe, hogy kosarazzon és tanuljon: „Az Educatio-kiállításon láttam meg a győri egyetem standját és kíváncsi voltam rá, itt milyen lehetőségek vannak. Még nem tudtam, mit szeretnék tanulni, a standnál hallottam először a nemzetközi tanulmányok szakról, melyen jelenleg tanulok. Nagyon megtetszett és mivel a kosárlabda gyerekkorom óta az életem része, nem volt kérdés, hogy ide szeretnék jönni és ezt a kettőt valahogy összeegyeztetni. A győri nagyon jó hírű, országos szinten is kiemelkedőnek számító klub, pluszmotiváció volt, hogy esetleg bekerülhetek ebbe a csapatba. Ráadásul fejlődési lehetőségnek is nagyon jó, hogy itt lehetek. Szerencsére mind az egyetem, mind pedig a klub részéről megkaptuk a megfelelő támogatást. Úgy kezdtük az évet, hogy kértünk az egyetemtől egyéni tanrendet. Sokkal toleránsabbak voltak velünk a vizsgaidőszakban is, és ha edzésidőben voltak az óráim, a tanárok elküldték az anyagokat és e-mail-ben egyeztetünk. A klubnál is megértették, ha egy órára mindenképpen be kellett mennem. Többen kérdezték, hogy a kettőt hogy bírom együtt, de szerintem semmi sem lehetetlen, ha valamit meg akar az ember csinálni. Nálam tudják a szaktársak, hogy NB I-es játékos vagyok, nagyjából harmincan vagyunk ezen a szakon, szinte csak lányok. Sokkal kisebb közösség, mint más szakokon és másabb a hangulata is, én nagyon szeretek ide járni.”

Dúl Panka a fővárosból került Győrbe. Érdekesség, hogy a fiatal kosarasnak egyébként van győri kötődése.

„Gazdálkodás és menedzsment szakon tanulok a Széchenyi-egyetemen. A győri csapat már korábban megkeresett, mint jelentkeztem volna az egyetemre, ami persze nagyon nagy motivációt jelentett. Nagyon szeretem a várost, jó hangulata van és jó itt lenni, emellett pedig a gyerekkoromat is Győrben töltöttem, hiszen a nagyszüleim itt élnek. Az egyetem nagyon segítőkész, ha a sportról van szó. Rengeteget segítenek, mert a zárthelyi dolgozataimat később írhattam meg és a tanárok is segítőkészek, mindig támogatnak, ha adódik valami probléma. Emellett a csapat is megértő, ha a tanulásról van szó.”