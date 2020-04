Járvány – Sokat buknak a focibírók is

Nemcsak a klubok és a játékosok, a játékvezetők is komoly veszteségekkel számolhatnak a járvány miatt.

A koronavírus-járvány miatt itthon is szünetelnek a bajnokságok, s az elmaradt találkozók miatt komoly bevételkieséssel számolhatnak a klubok, így nem csoda, ha az egyesületek működése érdekében bércsökkentésről állapodhatnak és állapodnak is meg sorban a labdarúgók és a klubvezetők.

De nemcsak a klubok és a játékosok, a játékvezetők is komoly veszteségekkel számolhatnak a járvány miatt.

Magyarországon az élvonalban profi játékvezetőket alkalmaz a bajnokságot szervező labdarúgó-szövetség. Az alapfizetés mellett ezek a játékvezetők bruttó 90, míg az asszisztensek 60 ezer Ft-tal kalkulálhatnak egy-egy bajnoki találkozó alkalmával. Az NB II-ben a rendelkezésre állási díj mellett bruttó 60 és 40 ezer forintot, míg a harmadosztályban 30 és 20 ezer forintot kapnak a bírók és segítőik egy-egy mérkőzés után.

Értelemszerűen jóval kevesebb a juttatás az amatőr bajnokságokban. Azt tudni kell, minden játékvezető és asszisztens a hivatalosan megállapított norma szerinti utazási költségtérítést számolhat el, juttatást pedig az MLSZ-szel kötött megbízási szerződés alapján kap attól függően, mennyi mérkőzésen vesz részt. A megyei első osztályban ez 20 és 11 ezer, a megyei II. osztályban 15 és 9, míg a megyei III. osztályban 10 és 7 ezer forint alkalmanként. Nyilván ezekből azért még adózniuk is kell a játékvezetőknek. Mindez azt jelenti, hogy egy megyei első osztályban tevékenykedő bíró, ha mondjuk csak egy nap vezet a hét végén, nettó 14–15 ezer forintot tehet zsebre. Ez egy hónapban 56–60 ezer forint pluszbevételt jelenthet, de ha mondjuk valaki szombaton és vasárnap is kap meccseket és vezet vagy partjelez, ennek a duplája is összejöhet.

„A játékvezetés mellett dolgozom, s szerencsére stabil a munkahelyem, ám nyilván azért nekem is, és sokaknak, például akik a bíráskodás mellett tanulnak, hiányzik a hétvégékért kapott összeg, de legtöbbünk nem elsősorban a pénzért csinálja – mondja az Ausztriában futárként dolgozó Mészáros Norbert. – Bízom benne, hogy hamarosan lecseng a járvány és a csapatok is és mi is visszatérhetünk a pályákra. Hiányzik már a futball és persze a mozgás is – tette hozzá a megyében gyakran foglalkoztatott játékvezető.

Bay Ferenc korábbi elismert élvonalbeli játékvezető, az MLSZ megyei igazgatóság játékvezetői bizottságának elnöke elárulta, a járvány miatt elmaradt az új játékvezetők elméleti vizsgája.

„Március 23-án lett volna egy elméleti teszt, de sajnos ezt már nem tarthattuk meg. Bízom benne, hogy amint véget ér a vészhelyzet, pótolni tudjuk a vizsgát. Sajnálom, hogy most sokaknak jelent kiesést a bajnokság szüneteltetése, de ez egy olyan szakág, ahol csak a teljesítményért jár fizetés. A járvány pozitívuma lehet, hogy az esetlegesen munka nélkül maradók közül többen is ezt a pályát választják és játékvezetők lesznek. Számukra is tervezünk tanfolyamot indítani.”