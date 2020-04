Ismét segítettek az ETO-szurkolók, a mentőknek szerveztek gyűjtést

Két héttel ezelőtti akciójukat követően – a kórháznál kifeszített molinókkal köszönték meg az egészségügyi dolgozók hősies helytállását – a D szektoros ETO-szurkolók ezúttal a győri mentőállomás dolgozóit lepték meg.

A zöld-fehér baráti társaság több tízezer forintot gyűjtött össze, s ebből többek között gumikesztyűket, tisztító- és fertőtlenítőszereket, valamint mosókapszulát vásárolt a mentősöknek. A drukkerek nem állnak le, már következő akciójukat tervezik.

Hétvégén újabb jótékonysági akciót szerveztek a WKW ETO FC Győr D szektoros szurkolói, akik szombaton több tízezer forint értékű csomagot adtak át a győri mentők képviselői­nek. A gyűjtés egyik szervezője, Németh Balázs elmondta, nem fix összeget gyűjtöttek, a csoport minden tagja annyi pénzt adományozott, amennyit a pénztárcája engedett.

„Tizenöt fős, szurkolókból álló baráti társaság vagyunk, akik összeálltunk a gyűjtésre. Azért kezdeményeztem a társaknál, mert a koronavírus-járvány miatt most még több lesz a mentősök eddig sem kevés munkája. A baráti társaságunk alapvetően összetartó kis csapat és szívesen segítünk ott, ahol tudunk. Jómagam több ralis barátommal rendszeresen támogatunk rászorulókat és beteg gyermekeket is, így nem volt kérdés, hogy most is kitalálunk valamit” – fogalmazott a szurkoló.

A zöld-fehérek szimpatizánsai előre egyeztettek a mentőállomással, hogy mire van szükségük, így a lehető leghasznosabb dolgokat igyekeztek bevásárolni.

„A csomagban kétszáz darab gumikesztyűt, folyékony szappant és utántöltőket, öblítőt, mosókapszulát, fertőtlenítőszert, papírtörlőt, kávét és ásványvizet vittünk társaimmal az állomás dolgozóinak, akik nagyon hálásak voltak a segítségért. A folytatásban sem állunk le a segítségnyújtással, jelenleg egy pizzás adományozás előkészületeit egyeztetjük a barátokkal” – mondta Németh Balázs.

A D szektoros ETO-szurkolók két héttel ezelőtt már hallattak magukról, amikor a kórháznál kihelyezett drapériával elsők között köszönték meg az egészségügyi dolgozók munkáját és hősies helytállását.