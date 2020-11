Indul a koriszezon Győrben – Nyit a jégsport központ és korcsolyapálya épül a Dunakapu téren

Megnyitja kapuit a Győri Jégsport Központ pénteken este 6 órától, ahol a korcsolyázás rajongói hódolhatnak szenvedélyüknek.

A nyitást megelőzően tesztelték és ottjártunkkor is gőzerővel dolgoztak a sátras pályán a szakemberek, hiszen péntektől újra kinyit a Győri Jégsport Központ, ahol minden hétvégén hét turnusban várják a korcsolyázni vágyókat.

„Nyáron a Nemak Jégcsarnokot teszteltük, ami elég jól sikerült, nem volt gond az indítással és a hűtéssel sem. Amit tudni kell, hogy a hátsó, sátras pálya külön kompresszoron működik, erről indítottuk most a fagyasztást. A következő hónapokban az első pályán elkészül a légtechnika is, ami a levegő hőmérsékletét szabályozza majd a jégfelületen és a nézőtéren – kezdte Bartalis József, aki a hét feladatairól is beszélt. – Ahhoz, hogy pénteken itt jég legyen, egy héttel előtte neki kellett állnunk a pálya előkészítésének. Három-négy nap a fagyasztás, ezután következik a pálya csíkozása, amire még négy centi jég kerül, és utána gyakorlatilag fogadhatjuk a vendégeket.”

Az elnök elmondta: az árak nem változtak a tavalyiakhoz képest.

„Ugyanúgy ezerháromszáz forint a belépő, az élezés és a kölcsönzés is, mint az elmúlt évben. A koronavírus-járvány miatt igyekszünk az országosan bevezetett szabályozásokat betartani, meglátjuk, így mennyire lesz hatékony a kiszolgálás. A beléptetésnél testhőmérsékletet mérünk, valamint a vendégeknek ügyelniük kell a távolságtartásra és a kézfertőtlenítésre, míg a melegedőben kötelező lesz a maszk viselése – folytatta. – Az első hónapban általában kevesebben jönnek, de a december és a január telt házas szokott lenni és nagyjából háromszázan jönnek turnusonként. Azt hiszem, ezzel a számmal idén is elégedettek lennénk, azt azonban hangsúlyoznám, hogy az egészség a legfontosabb, így az intézkedéseknek mi is eleget kell tegyünk.”

Bartalis hozzátette: a lehetőségek köre idén az új csarnokkal tovább bővült, így amikor a turnusok nem ütköznek mérkőzésekkel, több alkalommal is megnyitják a Nemak Jégcsarnokot, ahol a sátras pályával párhuzamosan, akár két helyszínen is korcsolyázhat a nagyközönség. Emellett a kispályán az óvodásoknak biztosítanak lehetőséget.

„Az óvodás csoportok főleg délelőtt érkeznek, azonban idén eddig alacsonyabb a létszám. Bízom benne, hogy a járványhelyzet javulásával ez változni fog. Óvodáknak tízalkalmas oktatást biztosítunk, emellett a csoportoknak fél áron, hétszáz forintba kerül a belépő és a kölcsönzés. Fontos, hogy a csoportoknak előre be kell jelentkezniük, mert előfordulhat, hogy nem tudjuk fogadni őket, ha annyira tele van a pálya” – fogalmazott Bartalis József.

A közönség számára várhatóan március 15-ig lesz nyitva a központ.

Azt már Szarvas Zoltán, a Győri ETO HC alelnöke tette hozzá, hogy a tervek szerint

idén is felállítják a Dunakapu téri műjégpályát, amelyet a jövő héten kezdhetnek el építeni.

A szabályozásoktól függően, az adventi vásár részeként november 27-én nyitnának, és idén nagyobb, 20×40 méteres jégfelületet készítenek elő a korcsolyázni vágyóknak.