Idén elmarad a ETO-Fehér Miki Emlék Focigála, de adománygyűjtést szervezett a klub

Az aktuális, szigorú járványügyi előírások miatt idén decemberben nem tudják megrendezni a már hagyománnyá vált ETO-Fehér Miki Emlék Focigálát. A jó cél érdekében azonban idén is szeretnének gyűjteni.

Az ETO tavaly négy csapatos emlék focigálát rendezett Fehér Miki tiszteletére a Magvassy Mihály Sportcsarnokban. A gálán részt vettek az ETO Old Stars, a Miki Barátai, a Győri Közélet és az MTK Öregfiúk. A rendezvény bevételét tavaly is jótékony célra ajánlották fel, ezt a szép hagyományt pedig idén is szeretnék folytatni annak ellenére, hogy a hatályos járványügyi szabályok értelmében a tornát nem tudják megrendezni.

A szervezők arra kérik az ETO Család tagjait, hogy aki teheti, idén is támogassa a gyűjtést, akár csak egy ötszáz forintos belépőjegy árával. A befolyt összeget ezúttal a Lurkó Alapítványnak ajánlják fel.

Soós Imre, az ETO Futball Kft. ügyvezetője elmondta, a Fehér Miklós Emléktorna már hagyománnyá vált a téli időszakban a két ünnep között, amikor Miki barátai, az ETO öregfiúk és meghívott csapatok jótékonysági focigálán emlékeznek az Akadémia névadójára.

– Ez a torna a tavalyi évben majdnem megszűnt, ekkor az ETO a kezdeményezés mellé állt. Ha megszakad a lánc, már nagyon nehéz újra elindítani, és ez ebben az esetben is igaz sajnos, de a vírus miatt nem tudunk mit tenni. Viszont szeretnénk egy olyan kezdeményezést elindítani az ETO-Fehér Miki Emlék Focigálával kapcsolatban, amelyben az ötszázforintos „jegyvásárlás” jótékony célra menne, ezért arra kérjük a torna rendszeres látogatóit és az ETO Család tagjait, hogy fogjunk össze idén is! Ezen felül az elmúlt években meghívott csapatok felé is intézünk majd egy felkérést támogatásra, és természetesen az ETO Futball Kft. is hozzá fog járulni a gyűjtéshez, amit az idei évben a Lurkó Alapítvány javára tartunk és nekik ajánlunk fel.