Hozta a kötelezőt az MKC a Liga-kupában

A Motherson-Mosonmagyaróvár csapatának nem okozott gondot a Gárdony-Pázmánd NKK elleni idegenbeli Liga-kupa találkozó sem. Hozta tehát a kötelezőt az MKC és így négy ponttal vezeti a csoportot, amelyben még két Dorogi ESE ellen találkozó következik.

Gárdony-Pázmánd NKK – Motherson-Mosonmagyaróvár 20-26 (11-12)

Gárdony, női Liga-kupa kézilabda csoportmérkőzés, 100 néző.

V.: Kovács-Sebők, Réti.

Gárdony-Pázmánd NKK: Lugosi 1 – Hrabovszky 2, Hatala 5, Vernes 5 (1), Blazsek 2, Czuczu, Vörös 1. Csere: Magyar N., Nagy É. (kapus), Lozsi 2, Győrffy 1, Bocsi 1, Nagy A., Szűcs N., Piazza, Ágoston. Edző: Fekete Éva Katalin.

Mosonmagyaróvár: Ferenczi – Katona 8 (1), Horváth B. 3, Gyimesi 3, Bardi 1, Tilinger 5 (1), Hajtai 3. Csere: Fritz (kapus), Lancz 3, Domokos, Szalai Zs., Papp. Edző: Bognár Róbert.

Hétméteresek: 2/1, illetve 2/2. Kiállítások: 10, illetve 6 perc.

Bognár Róbert: – Tulajdonképpen minden rendben volt ezzel a mérkőzéssel, mert azt el kellett fogadnunk, hogy a hazai csapat okosan lassította a játékot. Nagyon türelmesek voltak, megbecsülték a labdát és így sokszor egészen a passzív játékig járatták azt. Nem a mi iramunkban zajlott a találkozó, tehát futni nem sokszor tudtunk és így a leginkább felállt fal ellen támadtunk. Mindössze tizenkét játékosunk volt most hadra fogható és az is látszott, hogy a sérülések után visszatérők még kicsit le vannak maradva. Ezért is volt hasznos ez a találkozó, mert igaz délelőtt is edzett a keret, de mégis jó volt, hogy mérkőzést is játszottunk. Katona Flóra és Tilinger Tamara teljesítményét szeretném kiemelni és a kapuban is elégedett voltam Ferenczi Annamáriával.