Horrorsérülés – A soproni kosaras sípcsont- és szárkapocscsonttörés után már otthon gyógyul

Horrorfilmbe illő, súlyos sérülést, sípcsont- és szárkapocs­csonttörést szenvedett a SMAFC 21 éves kosarasa, Soós Bence, aki fiatal kora ellenére az egyetemi együttes egyik vezéregyénisége.

A múlt szombaton, Újpesten rendezett bajnoki mérkőzés elején, a 15. másodpercben történt a sérülés, a kosarast a mentő azonnal kórházba vitte, Budapesten azonnal megműtötték.

Az utánpótláskorában országos bajnoki címet is szerzett játékost a kórházban értük utol, de édesapja még hétfőn hazaszállította, hogy Sopronban gyógyuljon.

– Hogy van?

– Köszönöm, a körülményekhez képest aránylag jól, bár kétségtelen, hogy a történtek óta nem sokat tudtam aludni a kórházban.

– Mennyire tud visszaemlékezni a sérülésre?

– Mindenre tisztán emlékszem. Nagyjából tizenöt másodperc telt el, védekeztünk, kaptam egy elzárást, amely közben a lábam beszorult az ellenfél játékosának lábai közé, aztán ahogy tovább akart indulni, „elvitte”, elütötte a lábam. Hívták a mentőket, azonnal érkezett a mérkőzés orvosa, érzéstelenítőt kaptam, lefagyasztotta a lábamat, de bevallom, nem éreztem, hogy túl sokat segített volna, nagyon nagy fájdalmaim voltak. Edzőnk, Meszlényi Róbert pedig amíg nem jött a mentő, végig ott volt velem, Aztán kórházba vittek és megműtöttek. Azt mondják, a műtét jól sikerült, tettek egy fémdarabot a csonthoz és két csavart a bokámba.

– Mit mondtak a folytatásról, meddig lesz ágyhoz kötve?

– Két hét múlva lesz varratszedés, a csavarokat pedig hat hét múlva veszik ki, várhatóan ezeket a beavatkozásokat már Sopronban végzik. Jó ideig biztos sokat kell feküdnöm, gyógy­tornázni kell majd, mozogni pedig óvatosan, olyan három hónap múlva kezdhetek.

– A híradásokból már lehetett értesülni az esetéről, sokan keresték azóta?

– Igen, sok barát, sőt, olyanok is, akikről nem is gondoltam volna. Hívott az újpesti és a hódmezővásárhelyi edző is. Ezek a féltő, aggódó érdeklődések, megkeresések nagyon jólesnek, ha már ilyen szerencsétlenül jártam.