Hiába üldöztük kitartóan a németeket, a végére elfogytunk – Magyarország-Németország 25-32 – galéria

Női kézilabda Eb – A németektől is kikapott a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott 32-25-re kikapott Németország csapatától a dániai Európa-bajnokság középdöntőjének szombati játéknapján, így már matematikai esélye sincs az elődöntőbe jutásra. A magyarok a csoportkörben legyőzték Szerbiát, viszont Horvátországtól és a világbajnok Hollandiától kikaptak, így pont nélkül jutottak a középdöntő koldingi II. csoportjába, ahol hétfőn 20.30-tól Romániával, kedden 20.30-tól pedig Norvégiával találkoznak.

Eredmény, középdöntő: Németország-Magyarország 32-25 (13-11)

Kolding, v.: Christiansen, Hesseldal Hansen (dánok) lövések/gólok: 55/32, illetve 50/25 gólok hétméteresből: 4/2, illetve 5/3 kiállítások: 6, illetve 2 perc Magyarország: Bíró – Lukács 4, Kovacsics, Klujber 8, Tóvizi, Szöllősi-Zsácsik 6, Schatzl 1, cserék: Tomori, Háfra 2, Tóth E. 1, Szikora, Márton, Helembai 3, szövetségi kapitány: Danyi Gábor, Elek Gábor

Szinte végig üldöztük a németeket

Pontosabb, ötletesebb támadójátékkal és jobb védekezéssel kezdte a meccset a német csapat, amely 3-2-es magyar vezetés után egy 7-1-es sorozatot produkált. A magyarok szakmai stábja közben időt kért és cserékkel próbálkozott, de a gyorsabban kézilabdázó ellenfél jól használta ki a sebességkülönbséget, és magabiztosan őrizte előnyét. A csereként beálló Szikora Melinda védéseire alapozva egy 4-0-s szériával felzárkóztak a magyarok (10-11), de egyenlíteniük nem sikerült a sok hibával tarkított első félidő vége előtt. Négy német találattal indult a második felvonás (11-17), majd négy magyar góllal folytatódott. A 49. percben még csak egy találat volt a különbség (21-22), de mivel a játék színvonala és a magyar védekezés hatékonysága sem javult, a németek egy 6-1-es sorozattal eldöntötték a meccset az egyre többet hibázó, egyre gyámoltalanabbul kézilabdázó, egyre kisebb ellenállást kifejtő magyarok ellen.

Legjobbjaink

A mezőny legeredményesebb játékosa Klujber Katrin volt, aki 11 lövésből nyolc gólt dobott. A németek – egyben a meccs – legjobbja a Ferencváros balátlövője, Emily Bölk volt, aki kilenc lövésből öt gólt dobott. Klubtársa, a beálló Julia Behnke négy kísérletből háromszor volt eredményes. A kapusok közül Bíró Blanka három, Szikora Melinda kilenc, Dinah Eckerle tíz lövést védett. A két csapat 31. egymás elleni mérkőzésén – 19 magyar siker és két döntetlen mellett – tizedszer győztek a németek.

A csoport állása

1. Norvégia 6 pont/3 mérkőzés (102-68), 2. Horvátország 6/3 (76-67), 3. Németország 4/3, 4. Hollandia 2/3, 5. Magyarország 0/3 (71-84), 6. Románia 0/3 (59-75) A két középdöntős csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak. A torna első négy helyezettje kijut a jövő decemberi, spanyolországi világbajnokságra, amelynek a házigazdák, valamint a címvédő hollandok biztosan résztvevői lesznek.

Magyarország-Németország PERCRŐL PERCRE

60. perc: Grijseels ismét gólt dob. 25-32. Szöllősi-Zácsik lő, ez sem gól. Grijseels rálép a vonalra, így nem érvényes a gólja a lefújás előtti másodpercekben. Hét góllal kapunk ki végül a németektől.

59. perc: Lukács váltja gólra a labdaszerzés utáni indítást. 25-31.

58. perc: Megint nem jó Háfra passza. Grijseels megint betalál. 23-31. Schatzl a rövidet választja a szélről, gól a vége. 24-31.

57. perc: Grijseels találatának örülnek a németek. 23-29. Háfra labdát veszít. Smits gólt dob. 23-30.

56. perc: Kipasszolnak minekt: Schulze belövi. 22-28. Két perc Lauenrothnak, Klujber büntetőből talál a kapuba. 23-28.

55. perc: Labdát veszítünk, nem tudunk feljebb zárkózni most sem.

54. perc: Schatzl nem talál kaput a bal szélről. Maidhof passzát Zapf váltja gólja másodpercekkel az előtt, hogy kiegészülnénk. 22-27.

53. perc: Schulze kapufás gólt szerez. 22-26.

52. perc: Klujber középről a bal alsóba lő. 22-25. Két perc büntetés Helembainak.

51. perc: Kovacsics passzívból kapu mellé lő. Berger áttöri a falunkat, és gólt szerez. 21-25. Időt kér a Danyi-Elek páros.

50. perc: Lefordulás után Benke eredményes. 21-24.

49. perc: Klujber viszi most a hátán a magyar csapatot, ismét ő eredményes. 21-22. Smits talál a kapunkba. 21-23.

48. perc: Benkét borítja fel Kovacsics: büntető. Minevskaja belövi. 20-22. Megint labdát veszítünk támadásban, megint Kovacsicsról kapnak hetest a németek. Minevskaja a kapufát találja el, a kipattanót megint bedobja, ám közben rálépett a vonalra.

47. perc: Labdát szerez Schatzl, Szöllősi-Zácsik lövését védi Eckerle.

46. perc: Szöllősi-Zácsik gólt dob. 19-21. Hiba a németeknél, Klujber egy gólra olvasztja a különbséget. 20-21.

45. perc: Nem jó a bejátszás ezúttal nálunk, Lauenroth büntet a túloldalon. 18-21.

44. perc: Visszajön Bíró Minevskaja büntetőjéhez, és meg is fogja. A kipattanót azonban Minevskaja belövi. 17-20. Klujber nem hagyja annyiban. 18-20.

43. perc: Szöllősi-Zácsik szerez ismét gólt. 17-19.

42. perc: Bölk most betalál. 15-18. Helembai harmadszor eredményes a túloldalon, gyorsan jön a válasz Bergertől – hiába véd Szikora, a kipattanó nem a miénk. 16-19.

41. perc: Bölk lövése nem talál kaput. Klujberé igen. 15-17.

40. perc: Kluber hetese a kapuban. 14-17. Német időkérés.

39. perc: Szöllősi-Zácsik lövése a bal felsőben. 13-17. Lépéshiba Smitsnél.

38. perc: Benke eladja a labdát.

37. perc: Márton harcol ki hetest. Tóth büntetője a felső lécről megy kapu fölé.

36. perc: Büntetőből eredményes Minevskaja. 11-17. Helembai lövi az első gólunkat a második félidőben. 12-17.

35. perc: Megint öttel vezetnek a németek, Smits eredményes. 11-16. Időt kérünk. Szöllősi-Zácsik lövését védi Eckerle.

34. perc: Bölk talál ismét a kapunkba. 11-15. Háfra passza nem jó.

33. perc: Szikora két remek védést mutat be egymás után két lerohanás után. Lukács lövését védi Eckerle.

32. perc: Bölké a második félidő első gólja. 11-14. Háfrának nem jó passz.

31. perc: Folytatódik a mérkőzés, méghozzá egy német támadással. Szöllősi-Zácsik szerez labdát.

30. perc: Grossmann viszont betalál. 11-13. Márton lövését lábbal védi Eckerle. Smits lövése mellé megy. Vége az első félidőnek.

29. perc: Háfra passzívból lő, nincs gól sajnos.

28. perc: Schulze lő, Szikora véd.

27. perc: Helembai góljával egy gólra zárkózunk. 10-11. Rövid ideig tart az örömünk, Schulze eredményes. 10-12. Háfra lövését nem tudja hárítani Eckerle. 11-12.

26. perc: Német időkérés. Szikora védi Maidhof lövését.

25. perc: Eckerle is véd. Megvan a labda, Tomori indítja Lukácsot, aki ezúttal bedobja. 9-11. A Tomorit felborító Bölk kiáll két percre.

24. perc: Lukács kapufára lövi a ziccert. Szikora védi Grijseels lövését.

23. perc: Újabb magyar hetes jöhet. A mosonmagyaróvári Tóth Eszter belövi, ez az első gólja világversenyen. 8-11.

22. perc: Kínaival próbálkoznak a németek, Lauenroth lövését védi Szikora. Szöllősi-Zácsik a kapufát találja el, a labda marad nálunk.

21. perc: Smits két kézzel löki el Háfrát, ez két percet ér. Szöllősi-Zácsik gyorsan kihasználja az emberelőnyünket. 7-11.

20. perc: Maidhof kapufás gólt szerez. 6-11.

19. perc: Lukács vált gólra egy jó passzt. 6-10.

18. perc: Háfra eredményes, Bölk nagyon gyorsan válaszol rá. 5-10. Támadóhiba Háfránál. Lauenroth lövése elmegy a kapu mellett.

17. perc: Időkérés magyar oldalon. Megint rossz a passzunk a szélsőhöz, és gyors góllal büntetnek a németek Bölk révén. 4-9.

16. perc: A hosszú magyar támadás végén Háfra pattintott lövése kapu fölé száll. Maidhof eredményes a másik térfélen. 4-8.

15. perc: Passzívból szép akció végén Szöllősi-Zácsik lövését védi bravúrral Eckerle.

14. perc: Klujber melléje után a másik oldalon Maidhof kapufát dob. Pocsék Szöllősi-Zácsik passza a jobb szélre, indulhatnak a németek, Smits eredményes. 4-7.

13. perc: Lauenroth harmadik gólját szerzi. 4-6.

12. perc: Bíró védése után nem sikerült gólt szereznünk, megint a németek támadhatnak. Bölk lövése pontalan. Szöllősi-Zácsik átlövése viszont a hálóban köt ki. 4-5.

11. perc: Bölk távoli gólt szerez. 3-5. Szöllősi-Zácsik pattintott lövése elmegy a felső léc fölött.

10. perc: Zapf lövését védi Bíró. Büntetőt lőhetünk, Klujber mellé lövi.

9. perc: Passzívból Klujber kapu mellé lő – talán Eckerle is beleér. Lauenroth dob gyors gólt. 3-4.

8. perc: Benke betalál beállóból. 3-3. Szöllősi-Zácsik lövését blokkolják a németek.

7. perc: Lukács lerohanásgóljával már mi vezetünk. 3-2.

6. perc: Grossmann lövése a blokkról megy kapu mellé. A felső lecet találja el Bölk. Eckerle bravúrral védi Schatzl lövését.

5. perc: Zapf is kapufát dob. Szöllősi-Zácsik egyenlít, kihasználva, hogy némileg még rendezetlen a német védelem. 2-2.

4. perc: Klujber talpról lövi az első gólunkat. 1-2. Benke kapufát dob, de a labda marad a német válogatottnál.

3. perc: Lauenroth dob – kicsit szerencsés – gólt. 0-2.

2. perc: Kovacsics lövése is elszáll a kapu fölött. A labdát gyorsan visszaszerezzük, de Szöllős-Zácsik ezúttal sem találja el a kaput.

1. perc: A pirosban játszó magyar válogatott kezdi a mérkőzést. Szöllősi-Zácsik lövése pontatlan, Zapf viszont belövi a helyzetet. 0-1.

ELŐZETES

A magyar női válogatott szombaton délután 4 órakor Németország ellen folytatja szereplését a dániai Európa-bajnokságon. A mieink a csoportból nem vittek magukkal pontot a középdöntőbe, így az igazán vérmes reményekről lemondhatnak, de előbbre léphetnek. Ehhez viszont mindenben javulni kellene.

A szakmai stáb tagja a győri ikon, Görbicz Anita. Az eddigiekről és a folytatásról így nyilatkozott a vb-ezüst- és EB-bronz­érmes kézilabdázó: „Nagyon rosszul kezdtük az EB-t, a szerbek ellen javítottunk, a lányok megmutatták, hogy tudnak kézilabdázni. Ezt átmentettük a hollandok elleni első félidőre is, a szünet után azonban az ellenfél még nagyobb sebességre tudott kapcsolni, összeállt a védekezése, mi pedig nem tudtunk ritmust váltani. Most három napunk volt, hogy regenerálódjunk, mentálisan is a helyükre tegyük a pozitívumokat és a negatívumokat, és felkészüljünk a középdöntőre. Négy nap alatt három mérkőzést kell játszanunk, ráadásul négy meccsel a lábunkban két egymást követő napon kell pályára lépnünk Románia és Norvégia ellen. Az effajta terhelés modellezhetetlen, épp erre szolgálnak a világversenyek, és ezért hasznos felkészülés a márciusi olimpiai selejtezőre, amikor három nap alatt három összecsapás vár ránk. Rendkívül kiszámíthatatlan a meccsek többsége, ha mondhatom úgy, a középdöntőben szeretnénk mi is halászni a zavarosban, elsőként rögtön a németek ellen.”