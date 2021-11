Hiába játszott félidőn át emberelőnyben a Gyirmót, nem tudott a győri csapat pontot rabolni Fehérváron – galéria

A MOL Fehérvár FC több mint egy félidőn át emberhátrányban futballozva 3-2-re nyert a vendég Gyirmót ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombati játéknapján.

A Fehérvár hazai pályán legyőzte a Gyirmótot a labdarúgó NB I 14. fordulójában, pedig több mint egy órán át emberhátrányban játszott.

A meccsen három tizenegyest is befújt a játékvezető, és mindháromból gól született.

Labdarúgás NB I – 14. FORDULÓ

Mol Fehérvár FC–Gyirmót FC Győr 3–2

Székesfehérvár, Mol Aréna Sóstó, 1206 néző. Vezette: Farkas Ádám

Gólszerzők: (Nikolics 10. – 11-esből, Kodro 49. – 11-esből, 84., ill. Varga B. 37. – 11-esből, 90+3.)

Kiállítva: Muszliu (Fehérvár, 37.)

Gyors fehérvári vezetés

Hamar jött az első hazai lehetőség, Jevhen Makarenko húszméteres, ballábas lövése után a labda az egyik vendégvédőn megpattant, így az ellenkező sarok felé mozduló Hársfalvi Andrásnak vissza kellett vetődnie, hogy hárítani tudjon. Kapitális hiba után jutott előnyhöz a hazai csapat: hogy mire gondolhatott Varga Barnabás, amikor a szélről beadott labdába a feje fölött beleütött, senki sem tudhatja – érthetetlen volt a mozdulata. Nikolics Nemanja élt a lehetőséggel, kíméletlenül értékesítette a büntetőt, ami rögtön a mérkőzés elején nagyobb kockázatvállalásra ösztönözhette a Gyirmótot.

Óriási esélyt kapott a Gyirmót

Feljebb is lépett a gyirmóti csapat, a 20. percben Frane Ikic szabadrúgást követően fejjel egyenlített is (a Kisvárdának is ő fejelt gólt a hosszabbításban), de a partjelző lest jelzett és a döntés helyességét a VAR meg is erősítette. Mivel Vass Ádámék próbáltak többet kockáztatni, nagyobb terület nyílt a hazai játékosok előtt, más kérdés, hogy az előny megduplázásához nagyobb sebességre, több ritmusváltásra lett volna szükség. Aztán bekövetkezett, amire kevesen számítottak, bal oldali vendégtámadás végén a játékvezető a VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt, a szabálytalankodó Viszar Muszliut kiállította, Varga Barnabás büntetőből pedig egyenlített. Nagy lehetőséghez jutott a Gyirmót, ekkor még nem lehetett tudni, él-e vele.

Varga Barnabás pazar kapáslövéssel szépített a végén

Emberhátrányban Szabics Imre támadót áldozott be védőért (Nikolics Nemanját váltotta Michael Lüftner), majd a fordulás után azonnal jött az újabb fordulat, Kenan Kodro elesett a büntetőterületen belül, a játékvezető a VAR segítségével újra büntetőt ítélt, és ismét megszerezték a vezetést a hazaiak. Ment előre a Gyirmót, csakhogy remek jobb oldali támadás végén Jevhen Makarenko ziccert hibázott, majd Michael Lüftner fejelte a kapu fölé a labdát – ez is hatalmas lehetőség volt. Akadt nagy helyzete a vendég együttesnek is, aztán Szegi Vince érdekes körülmények között elesett a tizenhatoson belül, ám a játékvezetőnél ez nem ért büntetőt. Dárdai Pál még eltalálta a kapufát, majd a hajrában Kenan Kodro pazar mozdulattal újabb gólt szerezve eldöntötte a három pont sorsát, Varga Barnabás a hosszabbítás végén hiába szépített – tudósított az Nso.hu.