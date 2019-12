Hazai pályán botlott az MKC U22

Az elmúlt fordulóban kikapott a büki rangadón az MKC U22, a mostani hétvégén pedig a hazai veretlenségét is elveszítette a csapat. Kellemetlen meglepetéssel zárult tehát az MKC U22 – Celldömölki VSE bajnoki mérkőzés az NB II-es bajnokság Észak-nyugati csoportjában.

Mosonmagyaróvári KC U22 – Celldömölki VSE 33-34 (15-18)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, NB II-es női kézilabda mérkőzés. V.: Tóbiás, Végh.

MKC: Fritz – Domokos 8, Fekete F. 3, Pusztai, Paróczai, Szalai Zs. 9, Papp 7. Cs: Dávida (kapus), Ruzsom 2, Babinszky 2, Simon 1, Trestyén 1, Szabó Cs., Bartha, Vinkelmann, Szalai V. Edző: Stranigg Ferenc.

Stranigg Ferenc: – Sajnos az első félidőben rengeteg technikai hibával játszottunk és ismét kihagytunk nagyon sok gólhelyzetet. A második játékrész elején sikerült hat gólos hátrányból felzárkózni, de ezt az időszakot is buta hibák követték. Hiányzott az agresszivitás a védekezésünkből és kellőképpen gyorsítani sem tudtuk a játékot. Mind ezek ellenére még a hajrában is megvoltak a lehetőségeink a győzelemre, de akkor is elhibáztuk ezeket. Igaz, hogy ezen a mérkőzésen nem volt teljes a keretünk, de így is meg kellett volna nyernünk ezt a találkozót.