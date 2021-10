Hawaiin lapátolnának a győri SZTK-sok

Ezt ne hagyja ki! Karácsony belengette a megszorításokat

„A Szúnyogszigeti SK nem csupán egy klub, hanem egy nagy család. A családunkat pedig a mozgás és az élet szeretete tartja össze, ami mindannyiunknak nagyon fontos” – írják bemutatkozásukban a két éve „alakult” egyesület tagjai az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon, ahol azért hoztak létre profilt, hogy hivatalossá tegyék az együtt töltött idejüket. Azt már maguk sem gondolták, hogy a bejegyzéseik annyira népszerűek lesznek, hogy a követőik száma mára meghaladja az ezerháromszázat.

A klubnak egy kilencfős baráti társaság a gerince – Érsek Tibor, Kolozsvári Gábor, Hajnal Jenő, Stibi Gábor, Trencséni Tamás, Kozma Péter, Sej Attila, Takács Péter és Horváth Zsolt –, s mindannyian a kajak-kenu, az evezés szerelmesei, de ahogy ők fogalmaznak, már „kiöregedtek” a profik közül. Köztük több ismert név is akad, ilyen például Kolozsvári Gábor, aki korábban maratoni kenus világbajnokságot is nyert, Takács Péter, aki a felnőttválogatott tagja is volt, vagy például az az Érsek Tibor, aki mintegy öt évtizede a győri kajak-kenu meghatározó egyénisége.

„Az egyesület megalakulása egészen rendhagyó, s egyedi volt. Poénból indult és teljes mértékben a virtuális térben történt. Eleinte a tudósításaink is ott születtek – kezdi Horváth Zsolt, aki fiatalabb korábban versenyszerűen evezett, de vezetőként is jelen volt a sportban, többek között a már megszűnt Győri Dózsa elnöke volt.

– A vasárnap reggeli kondiedzésekkel kezdtük, melyeknek a Győri VSE vízitelepe ad otthont a mai napig. Érdekesség, hogy ez a program az elmúlt hét évben semmit nem változott, nem módosult. Ez egy nagyon intenzív harminc perc, melyen kicsivel több mint negyvenháromezer kilogrammot mozgatunk meg. Ezt minden alkalommal valamelyikünk fotóval dokumentálja és teszi közzé, és ez a sok poszt már egy Facebook-profilt kívánt” – tette hozzá Horváth Zsolt, aki azt is elárulta, a névválasztásukba egy kicsi hiba is belecsúszott.

„A nevünket a közeli Szúnyogsziget ihlette, mely eredetileg Szúnyogszigeti Torna Klub, rövidítve SZTK (az SZTK, vagyis a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ az 1950-es évektől az állami egészségbiztosítás megfelelője volt – a szerk.) lett volna. Ezzel arra utaltunk volna, hogy már kiöregedtünk a profi versenyzői korszakunkból – a legidősebb tagunk hatvannyolc éves –, ám valahogy mégis SK lettünk. Így kezdődött minden, a saját szórakoztatásunkra, de népszerűsítve ezzel az amatőr és vízi sportot. Aztán az eredményeinknek hála mára már az edzőtermi beosztásnál is figyelembe vesznek bennünket a GYVSE-nél, melyért természetesen roppant hálásak vagyunk.”

Nyitott klub

A klub nyitott, bárki csatlakozhat, csak a megszokott vasárnapi tréning maradt zárt körű.

„Tagjaink szabadon választhatják az edzés mennyiségét, erre akár mindennap van lehetőség. Amúgy heti három alkalommal edzőtermi, a többi napokon vízi edzéseken veszünk részt. Ez alól a téli hideg napok sem kivételek, gyakorlatilag átevezzük a telet, bár előfordult olyan is, hogy borulással végződött a hosszú téli edzés. Ezekhez az akcióinkhoz szponzorainknak hála mindig a legújabb technológiával készült hajók állnak a rendelkezésünkre és ezalatt olyan nagy múltú gyártók előszériás teszthajóit is értem, melyek gyártásba sem kerültek. Ezt a lehetőséget a többiek nevében ezúton is szeretném megköszönni.”

További célok

A sport, a testmozgás mellett akadnak más célok is.

„Egy idő után igény lett részünkről, hogy elinduljunk profi versenyeken. Számos hazai és külföldi rendezvényen értünk el sikereket, például az olaszországi Velencében, Szlovákiában, a Fekete-erdőben, a Mosoni-Dunán, a Tisza-tavon, s a Balaton-átevezéseken. A legnagyobb célunk, hogy elutazhassunk a világ talán legrangosabb versenyére, amit Hawaiin, Molokai szigetén rendeznek, innen az elnevezése is. Ezen a versenyen a csapatok mindig hatvanhat kilométert tesznek meg két sziget között, a nyílt tengeren. A magyarok közül egyszer Kolonicsék is elindultak, vérprofiként is csupán hatodikok lettek, vagyis ha eljutunk oda, nem lesz egyszerű feladatunk. Igaz, Hawaiira már eljutni sem könnyű, nagyjából tízmillió forintot kellene ehhez összekalapolnunk.”