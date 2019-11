Három győri játékos került be Rasmussen bő keretébe

A november végén kezdődő és december közepéig tartó, Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságon kizárólag a 28-as névsorban szereplő játékosok léphetnek pályára. A rajtra 16 játékos nevezhető, a torna során három cserére nyílik lehetőség.

„A 28 fős keret legtöbb játékosa folyamatosan velünk dolgozott az utóbbi egy évben. Fontos, hogy stabilak legyünk a világbajnokságon. A tornára 18 játékos utazik majd, a jövő héten már a szűkített keretet is kihirdethetjük” – nyilatkozta Kim Rasmussen szövetségi kapitány.

Hozzátette, több fiatal kézilabdázó is kopogtat a keret ajtaján, közülük többen szerepelnek a névsorban. Akik ezúttal nincsenek ott, ők is berobbanhatnak, akár már jövőre, de már a mostani keret is az elmúlt időszak fiatalításának jegyében állt össze.

A nemzeti együttes november végén utazik a Koreai Köztársaságba, ahol részt vesz a Szöul Kupán, majd ezt követően a világbajnokság helyszínén, Kumamotóban folytatja közvetlen felkészülését.

A november 30. és december 15. közötti vb-n a magyarok Kazahsztán, Szenegál, Spanyolország, Románia és Montenegró csapatával szerepelnek azonos csoportban. A középdöntőbe az első három helyezett jut. A világbajnokság győztese kijut a tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek olimpiai selejtezőt játszhatnak jövő márciusban.

A magyar női válogatott 28 fős világbajnoki kerete:

kapusok: Bíró Blanka (Ferencváros), Janurik Kinga (Érd), Kiss Éva (Győr), Szikora Melinda (Siófok), Triffa Ágnes (Debrecen)

jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Győr), Kovács Anett (Békéscsaba), Lukács Viktória (Ferencváros)

jobbátlövők: Hámori Konszuéla (Vác), Kiss Nikoletta (Érd), Klujber Katrin (Ferencváros), Kovács Anna (Debrecen), Tomori Zsuzsanna (Siófok)

irányítók: Kovacsics Anikó (Ferencváros), Lakatos Rita (Vác), Tóth Gabriella (Érd), Vámos Petra (Debrecen)

beállók: Szabó Laura (Érd), Pásztor Noémi (Ferencváros), Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Debrecen)

balátlövők: Háfra Noémi (Ferencváros), Debreczeni-Klivinyi Kinga (Ferencváros), Kopecz Barbara (Békéscsaba)

balszélsők: Hársfalvi Júlia (Siófok), Márton Gréta (Ferencváros), Puhalák Szidónia (Győr), Schatzl Nadine (Ferencváros)

Szövetségi kapitány: Kim RASMUSSEN

Edző: SITI Beáta

Kapusedző: BAKOS István

A Szöul Kupa programja (magyar idő szerint):

november 23., szombat: Oroszország-Magyarország 10.00

november 24., vasárnap: Koreai Köztársaság-Magyarország 10.00

november 26., kedd: Magyarország-Szerbia 8.10

Női Kézilabda-VB (2019. november 30.–december 15., Kumamoto, Japán)

A csoportbeosztás:

A-csoport: Kuba, Angola, Szlovénia, Norvégia, Hollandia, Szerbia

B-csoport: Ausztrália, Brazília, Dél-Korea, Dánia, Franciaország, Németország

C-csoport: Kazahsztán, Szenegál, Spanyolország, MAGYARORSZÁG, Románia, Montenegró

D-csoport: Kongói DK, Argentína, Kína, Svédország, Oroszország, Japán