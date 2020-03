Hamarosan kész a jégcsarnok Győrben – fotók

Jó esély van arra, hogy április első felében megtörténjen a győri Nemak Jégcsarnok protokolláris átadása.

A célegyenesbe fordult ugyanis az építkezés. Mint azt Nagy Ákos, a Győri Nemak-Dana ETO HC klubmenedzsere elmondta: a lelátó már majdnem kész, az ülőfelületek a héten végleges helyükre kerülnek, készül a cserepad és a zsűrifülke is.

„Ha minden jól megy, pár héten belül műszakilag átadható állapotba kerül a létesítmény. Huszadika körül várhatóan már a jég is rendben lehet. A megnyitás ettől is függ” – mondta Nagy Ákos, aki kitért arra, hogy a jelenleg az egész világot foglalkoztató koronavírus-járvány is befolyásolhatja azt, hogy mikor és milyen programokkal töltik meg a jégcsarnokot.

„Van szó arról, hogy a felnőtt férfiválogatott itt edzőtáborozik és Japánnal edzőmeccset is játszik majd a ljubljanai divízió I/A-s világbajnokság előtt. Viszont az is elképzelhető, hogy elmarad a vb. A női világbajnokságot a nemzetközi szövetség már lefújta, most egyelőre két lehetőségről hallani: más helyszínen lesz a torna, vagy egyáltalán nem is rendezik meg” – folytatta Nagy Ákos, aki szerint az áprilisra tervezett U16-os női válogatott Európa-kupát sem tudják majd Győrben megrendezni. Ez a 14 csapatos korosztályos válogatott torna lett volna az első komoly esemény az új jégcsarnokban.

„Természetesen nem tudunk mit tenni, alkalmazkodunk a helyzethez, de hosszú távon mindenképpen az a cél, hogy élettel töltsük meg a létesítményt. Az építkezés elhúzódása miatt a Fehérvári Titánokkal való együttműködés csúszik egy évet, de ősztől biztosan itt játssza a hazai Erste Liga-meccseit a csapat. Nyárra is van betervezett program: a válogatott győri származású csapatkapitánya, Bartalis István testvérével, Balázzsal nemzetközi fejlesztőtábort szervez. Ezenfelül is rengeteg ötletünk van. Addig a legfontosabb, hogy fejeződjenek be a végső munkálatok, és első körben birtokba vehessék csapataink az új Nemak Jégcsarnokot” – mondta a klubmenedzser. A sátras Dana-jégpályán egyébként április közepéig lesz még jég, a kispálya utána is megmarad – ide március 22-ig hétvégeken várják a közönségkorisokat –, a korábbi külső, átmeneti pályát viszont elkezdték lebontani.

Az biztos, a korcsolyázás népszerű, még az iskolák és az óvodák körében is. Idén 14 győri és 5 környékbeli óvodából, valamint 24 helyi és 17 távolabbi – még megyén kívüli is volt – iskolából érkeztek csoportok rendszeresen. Ez több mint 11 ezer korialkalmat jelentett, míg a nagyközönségből a szezon során a Dunakapu téri jégpályával 45 ezer látogatót vonzott be a koripálya.

A klub elindította lakossági téglajegykampányát is, öt-, tíz- és százezer forintos támogatásért a létesítmény falára felkerül az adományozó neve.