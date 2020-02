Női kézilabda NB I – Audi ETO – Alba Fehérvár 49-23

Egy híján ötven gólig jutott az Audi ETO az Alba Fehérvár ellen. A győriek kapuját a második félidő nagy részében Grimsbö védte, aki hosszú kihagyás után tért vissza.

Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC 49-23 (25-11)

Közvetítés:

1. perc: Leynaud a győri kapuban, Puhalák, Knedlikova a két szélen, Brattset a beálló, Amorim, Oftedal és Kurtovic. A vendégeknél Mistina a kapus, a mezőnyben Töpfner, Pelczéder, Mendy, Boldizsár, Walfisch és Rózsás a kezdőcsapat. Az első gólt Knedlikova jegyzi egy ejtés után. 1-0.

2. perc: Mendy egyenlít. 1-1. Lépéshiba miatt veszik el a labdát a győriektől.

3. perc: Leynaud védése után marad a vendégeknél a labda, majd hetest kapnak a fehérváriak. Mendy a kapufára lövi a büntetőt.

4. perc: Brattset ziccerét lábbal védi Mistina. Knedlikova lövi a második győri gólt is. 2-1.

5. perc: Labdaszerzés, gyors győri gól. Oftedal eredményes. 3-1.

6. perc: Nincs gól a hosszú Alba-akció végén.

7. perc: Kurtovic hibázza el a ziccert, Knedlikova viszont résen van. 4-1.

8. perc: A születésnapos Brattset első gólját szerzi. 5-1. Időt kérnek a vendégek.

9. perc: Mendy újabb góljára Knedlikova felel góllal. 6-2. Mendy próbálkozik, Leynaud véd.

10. perc: Knedlikova lövését ezúttal védi Mistina. A labda marad az ETO-nál, Kurtovic pedig ezúttal már a hálóba talál. 7-2.

11. perc: Leynaud védése után Amorim eredményes. 8-2. Oftedal labdát csen, és a kapuig meg sem áll. 9-2.

12. perc: Puhalák lövi a tizediket. 10-2.

13. perc: Töpfner góljára Knedlikova adja meg a gyors választ. 11-3.

14. perc: Kurtovic passzával Brattset fordul be. 12-3.

15. perc: Gerháth lövése száll el a győri kapu mellett. Aztán támadóhiba miatt ismét az Alba támadhat. Jó védekezés után ismét támadhat az ETO, ezúttal is rövid a támadás, Amorim ugyanis gyors gólt szerez. 13-3.

16. perc: Leynaud védése után az indítás nem jó, Gerháth szerez labdát.

17. perc: Knedlikova ma nagyot megy: hatodik gólját lövi. 14-3. Edwige-en ha el Walfisch lövése.

18. perc: Knedlikováról kapnak hetest a vendégek, Töpfner bedobja a büntetőt. 14-4.

19. perc: Kurtovic találja meg a lövési lehetőséget. 15-4.

20. perc: Walfisch révén megvan az ötödik fehérvári találat. 15-5. Puhalák lövése nem jó, a túloldalon viszont Szarka is eredményes. 15-6.

21. perc: Kristiansen, aztán egy labdaszerzés után Hansen dob gólt, ismét 11 a győri előny. 17-6.

22. perc: Boldizsár lövését védi Leynaud, aztán a túloldalon Oftedal használja ki a lehetőséget. 18-6.

23. perc: Leynaud véd ismét, ezúttal Walfisch próbálkozott. Oftedal nagy gólt lő középről, talpról. 19-6.

24. perc: Edwige is beköszön egy góllal. 20-6. Tizennéggyel megy az ETO, érthető az újabb fehérvári időkérés. Töpfner talál a hálóba, faragva a hátrányon. 20-7. Knedlikova a hetedik gólját lövi. 21-7.

25. perc: Kristiansen eredményes egy szép akció végén. 22-7.

26. perc: Büntetőt lőhet ismét az Albda, Töpfner veszi be a kaput. 22-8.

27. perc: Edwige szedi össze Kristiansen passzát, és gólra váltja. 23-8. Kapufára ejti a labdát Mendy, de Hansen szabálytalankodtt: büntető és kiállítás. Kiss Éva jön a kapuba, Töpfner hetesét ő sem tudja hárítani. 23-9.

28. perc: Kapusa nélkül támad az ETO. Rózsás is kétpercet érő szabálytalanságot követ el, és hetes is jöhet. Kristiansen értékesíti az első győri hétméterest. 24-9.

29. perc: Boldizsár lövi a tizedik fehérvári gólt. 24-10. Hiba csúszik a győri támadásba, jöhetnek a vendégek – még emberhátrányban.

30. perc: Leynaud a hatoson belülről talál a másik kapuba. 25-10. Még a dudaszó előtt Sztankovics Réka betalál beállóból, így 14 góllal vezet az ETO a félidőben. 25-11.

31. perc: Grimsbö a kapuban, Mendy lövését védi.

32. perc: Hansen eredményes. 26-11. Utasi lövése a hálóba talál. 26-12.

33. perc: Bulatovic átlövésből. 27-12.

34. perc: Rossz a apassz Töpfnernek, azonban az ETO támadásába is hiba csúszik. Györkös lövését védi Grimsbö. Kristiansen dobhat hetest, be is lövi a kapuba. 28-12.

35. perc: Elég sok most a hiba mindkét oldalon. Mendyre kilép Edwige.

36. perc: Jó a győri blokk, Nze Minko a kapuig rohan a labdável. 29-12.

37. perc: Walfisch lövése a blokkról száll kapu fölé. Töpfnerre jön ki a fehérváriak támadása, ő ismét betalál. 29-13.

38. perc: Puhaláké a harmincadik győri gól. 30-13. Nze Minko labdát szerez, Kristiansen ziccert értékesít: 31-13.

39. perc: Mendy eredményes, negyedszer a meccsen. 31-14. Hansen találatával marad a 18 gólos előny. 32-14.

40. perc: Walfisch dob gólt, Bulatovictől jön a válasz. 33-15. Györkös Rebeka helyére jön vissza a fehérvári kapuba Mistina.

41. perc: Nze Minko ejtése pontos. 34-15. Boldizsárt kiküldik két percre a játékvezetők.

42. perc: Grimsbö védése után Puhalák ejt a vendégek kapujába: hússzal megy már az ETO. 35-15.

43. perc: Saját térfeléről dob gólt az üres kapuba Faluvégi. 36-15. Szarka szerez gólt a bal szélről. 36-16. Nze Minko bejátszása nem jó Brattsetnek.

44. perc: Walfisch Mercédesz góljával zárkózik húszon belülre az Alba. 36-17. Hansen lövését védi Mistina. Boldizsár marad lenn egy ütközés után, ápolni kell a vendégek huszonhármasát.

45. perc: Passzívból lő gólt a Fehérvár, Mendy fordul be egy passz után. 36-18. Hansen a kapufát találja el.

46. perc: Hansen ziccerét védi Mistina. Időt kér Deli Rita, a vendégek vezetőedzője. Nze Minko bejátszása pontatlan.

47. perc: Walfisch negyedszer eredményes. 36-19. Amorim lövése Mistina lábai között megy a kapuba. 37-19.

48. perc: Nze Minko robog a kapuig a megszerzett labdával. 38-19. Belemenés a vendégeknél, Faluvégi indul gyorsan, és ejti a labdát a kapuba. 39-19.

49. perc: Grimsbö védése után ismét támadhat az ETO, de nincs gól a támadás végén. Walfisch ötödik gólját lövi. 39-20.

50. perc: Faluvégi növeli ismét húszgólosra a győri előnyt. 40-20.

51. perc: Mendy lövését védi Grimsbö, a labda azonban marad a vendégeknél. Belemenés a vége.

52. perc: Bulatovic lövését védi lábbal Mistina. Mendy lövését védi Grimsbö, jön a helyére vissza Leynaud. Nze Minko közben belövi a negyvenegyediket. 41-20.

53. perc: Belemenés ismét az Albánál, azonban ezúttal nem jó az indítás Faluvéginek.

54. perc: Utasi bejátszása a beállónak nem jó, Nze Minko pedig a kapuig szalad a labdával ismét. 42-20.

55. perc: Utasi átlövése pontos. 42-21. Faluvégitől jön a válasz. 43-21. Gerháth lövése kapu mellé száll. Nze Minko pazar támadás végén ejt a kapuba. 44-21.

56. perc: Leynaud védése után Kristiansen száguld végig a pályán. 45-21.

57. perc: Nze Minko talpról, test mellől lő, a blokkról pattan a labda a kapuba. Sztankovics válaszol rá gyorsan. 46-22. Labdaszerzés után ezúttal az Alba tud megindulni, első gólját lövi Pelczéder. 46-23.

58. perc: Rózsást kiküldik két percre, másodszor a mai meccsen, Kurtovic pedig hétméterest értékesít. 47-23.

59. perc: Passzívból lövi el gyengén Mendy, Laynaud gond nélkül fogja a labdát. Amorim veszi be a fehérvári kaput. 48-23.

60. perc: Nze Minko labdát szerez, és ezúttal sem áll meg vele a kapuig. 49-23. Vége a mérkőzésnek.