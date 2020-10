Hajrá ETO – A győri csapat a Valceát fogadja hazai pályán – online 18 órától

Szombaton 18 órakor az Audi-ETO a román Ramnicu Valcea csapatát fogadja a Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában.

Előzetes – Folytatnák a jó sorozatot

A győrieknek egy hét alatt ez lesz a harmadik mérkőzésük, egy hete a dán Odensét a vártnál is könnyebben győzték le, ráadásul az a meccs sporttörténelmi volt, hiszen ezen szerezte meg Görbicz Anita, a zöld-fehérek csapatkapitánya 1000. BL-gólját. Hét közben a Vác látogatott az Audi-arénába, de komoly ellenállást nem tudott kifejteni, a győriek 24 góllal voltak jobbak.

Most is esélyesebbek Amorimék, hiszen a román rivális az elmúlt hetekben azért küzdött néhány gonddal, többek között a koronavírus is felütötte a fejét a csapaton belül, így nem csoda, hogy jelenleg pont nélkül a nyolcas utolsó helyén szerénykedik.

Nem szabad hátradőlni

Danyi Gábor, a győriek vezetőedzője elmondta: ők nem az ellenfél problémáival foglalkoznak, hanem saját magukkal: „Mi egy erős Valceára számítunk, nem szabad hagyni, hogy a hírek megtévesszenek bennünket. Nekünk ismét teljes koncentrációra lesz szükségünk, hogy a jó formánkat tovább javítsuk.

Két szép sikert értünk el, de egy edző sosem dőlhet hátra, nyilván vannak hibák, ezeket látom, és ezekre megoldást is kell találni. Emellett viszont építkezhetünk tovább azokból a dolgokból, melyek jól működnek, és szerencsére ezekből van szép számmal.”

Elosztani a terhet

A szakember hozzátette: örül annak, hogy ezt a hetet úgy tudták le, hogy nem kellett utazni, így a megszokott rendben tudtak készülni. A meccsek alakulása pedig lehetőséget adott arra is, hogy elossza a terheket a játékosok között.

„Ez most valóban ideális állapot volt, de hosszú a szezon, és lesznek nehezebb periódusok, amikor ráadásul még utaznunk is kell. De az egy másik történet, azzal egyelőre nem foglalkozunk, a szombati meccset szeretnénk úgy megoldani, ahogyan azt várják tőlünk, és ahogyan mi is várjuk magunktól.”

A csoport állása: 1. CSZKA 7 pont (4 mérkőzés), 2. Audi-ETO 6 (4), 3. Brest Bretagne 6 (4), 4. Odense 6 (4), 5. Podravka 2 (3), 6. Dortmund 2 (4), 7. Buducnost 1 (3), 8. Valcea 0 (3).