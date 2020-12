Győri mesterverseny – Fucsovics Márton szorult helyzetből, nehezen nyert az első csoportmeccsén – fotók

Madarász Gergely 6:4, 4:2-re vezetett a legjobb magyar teniszező ellen a győri mesterverseny első játéknapján. Érett a meglepetés, de Fucsovics Márton végül fordítani tudott.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Bár a világranglistán több száz hely a különbség Fucsovics Márton és Madarász Gergely között, sejthető volt, hogy a két teniszező szoros mérkőzést vív majd. Madarász a nyári szuperligás csapatbajnokság során ugyanis már „meglepte”, azaz legyőzte Marcit.

A fővárosi teniszező most is közel állt a meglepetéshez, a második játszmában 4:2-es vezetésnél labdája volt az 5:2-höz. A virtuális meccslabdát azonban nem sikerült megnyernie, Fucsovics pedig lassan, de biztosan a maga javára fordította a mérkőzést. Madarász Gergelyt így is dicséret illeti: egyrészt most is kiválóan játszott, másrészt miután fordult a kocka, nem omlott össze fejben, végig képes volt a lépést tartani Marcival.

1. játéknap eredmények

Marozsán Fábián-Makk Péter 6:7, 6:2, 10:4 (döntő játszma tie-break)

Fucsovics Márton-Madarász Gergely 4:6, 7:6, 10:3 (döntő játszma tie-break)

Makk Péter-Vörös Máté 7:5, 6:7, 10:4 (döntő játszma tie-break)

A győri mesterverseny vasárnap reggel 9 órától folytatódik, a Sport 1 élőben közvetíti a meccseket este 18 óráig.