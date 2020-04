Győri Audi ETO – Bódi Bernadettnek most jut ideje a kertészkedésre

Bódi Bernadett a családi házuk kertjéből adott helyzetjelentést a klub hivatalos honlapjának.

Hol, kivel/kikkel telnek a napjaid?

Legtöbbet itthon vagyunk a saját kis birodalmunkban a párommal és a lányával. Nagyon nem megyünk ki csak vásárolni, vagy esetleg a közeli kertészetbe, hogy virágokat és egyéb dolgokat be tudjunk szerezni. Rossz, hogy a szülőkhöz nem tudunk menni, jó lenne, ha már javulna a helyzet. Alig várom, hogy meglátogathassam a szüleimet, főleg édesapámat, aki nem a legjobb egészségnek örvend. Most velük telefonon tudom tartani a kapcsolatot. A párom szülei a közelben élnek, őket időnként meg tudjuk látogatni, vagy bevásárolunk nekik.

Hogyan próbálod megelőzni a fertőzést, mit teszel ezért?

Mivel én sokat szoktam főzni, meg a takarítás miatt is egész nap mosom a kezem, meg fertőtlenítek is mindent ecetes vízzel. Ha elmegyünk valahova, mindig maszkban és kesztyűben vagyunk, betartjuk az előírásokat, nem megyünk közel az emberekhez, meg hozzánk se jöhet senki.

Hogyan bírod ezt a különleges helyzetet?

Én nagyon szeretek itthon lenni, nekem egyelőre nem okoz nagy problémát a bezártság, nem nagy gond, hogy nem mehetünk ide-oda, például kávézóba stb. Jól viselem. Mondjuk, az hiányzik, hogy a csajokkal találkozzunk, és a munka, ami a hobbim is egyben, ez is hiányzik persze. Inkább a bizonytalanság, ami a legrosszabb, hogy nem tudjuk, meddig tart ez az állapot, meg azt sem, mikor tér vissza minden a régi kerékvágásba.

Egyébként jó oldala is van az itthonlétnek, most sokkal több időm jut a házimunkára, rendesen meg tudtam csinálni a nagytakarítást. A kertre is nagyobb energiát tudunk fordítani, amire eddig nem volt időnk. Vannak terveink, amiket most meg akarunk valósítani, most éppen virágültetésben vagyunk.

