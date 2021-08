Győr a frizbi fellegvára lehet

Olyan színvonalú versenyt szerveznek, amely szakít az eddigi európai trendekkel. Nem a versenyzői létszám, hanem a válogatott csapatok révén a színvonal növelése a cél.

A Magyar Repülő Korong Szövetség hagyományteremtő szándékkal rendezi meg augusztus 21–22-én Győrben az ultimate frizbi 4 Nemzet Kupát.

Szakítanak a trendekkel

A szövetség elnöke, Erdősi Zoltán elmondta: olyan színvonalú versenyt valósítanak meg, amely szakít az eddigi európai trendekkel. Ezúttal ugyanis nem a versenyzői létszám, hanem válogatott csapatok révén a színvonal növelése a cél. Az eseményt élőben is közvetítik az interneten.A másfél éve tartó járványhelyzet a frizbiseknél is megváltoztatta a sportág nemzetközi életét. Idehaza a Well Travel Liga kiváló lehetőség a hazai legjobbak állandó versenyeztetésére, míg a legtöbb európai szövetség kiéhezetten várja a nemzetközi versenyeket. A tavalyi év után 2021-ben is minden kontinentális versenyt töröltek, és még a 2022-es év versenynaptára is kérdőjelekkel lesz tele – számolt be róla Erdősi Zoltán.

A sportvezető szerint a motiváció fenntartása és a pillanatnyi állapotok felmérése az egyik célja egy új verseny életre hívásának. Ez a 4 Nemzet Kupa lesz, amely hagyományteremtő szándékkal kerül megrendezésre augusztus 21–22-én Győrben.

A sikeres eb az alap

A kezdeményezés másik oka, hogy a Magyar Repülő Korong Szövetség szeretné meglovagolni az elmúlt évek lendületét. Egyre erősebb ugyanis sportdiplomáciában a hazai szövetség: 2019-ben nagy sikerű ultimate frizbi EB-t bonyolítottak le Győrben, az európai szervezet, az EFDF elnökségének tagja lett Csanády Bogár, a világszövetséggel közösen egyetemi világverseny megrendezésére készülnek, a hazai ernyőszervezeten, a Nemzeti Versenysport Szövetségen belül is egyre több és nagyobb feladatokat kapnak, és olimpiai sportágakkal közösen szerveznek multisportrendezvényeket.profi körülmények

– Ezt a tempót kívánják fokozni – vázolta Erdősi Zoltán. – A körülmények is profik és gyönyörűek, aminek reményeink szerint hírét is viszik vendégeink. És végül, de nem utolsósorban élő közvetítést biztosítunk azoknak, akik személyesen nem ülhetnek fel a lelátóra. Nem titkolt célunk, hogy pár éven belül az ultimate sportággal piaci alapon is értékelhető nézőszámot érjünk el, ami szintén kuriózum lenne Európában – nyilatkozta az MRKSZ elnöke.