Görbicz Anitát meglepték a szakmai felkérések

Görbicz Anita nyártól az Audi-ETO másodedzője lesz, de a játéktól sem vonul még vissza. Bár korábban úgy nyilatkozott, hogy nem készül az edzői pályára, most mégis úgy döntött, elvállalja a feladatot.

Engem is váratlanul ért, mikor megkeresett Bartha Csaba elnök a lehetőséggel. Kis gondolkodás után úgy voltam vele, nem áll tőlem távol ez a feladatkör, hiszen csapatkapitányként, irányítóként mindig is imádtam a vállamra venni a csapatot, szeretek a középpontban lenni, ezért úgy döntöttem, egy évet megpróbálom a kispadon is. Emellett játékosként is számíthat rám a klub