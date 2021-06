Görbicz Anita könnyek között búcsúzott aktív pályafutásától – videó, fotók

A Győri Audi ETO KC a női kézilabda NB I. 2020/21-es szezonjának utolsó mérkőzésén a Motherson Mosonmagyaróvári KC csapatát fogadta Győrben. Az egyébként téttel már nem bíró mérkőzést a hazai csapat nyerte, a pénteki bajnoki azonban más okokból jelentős esemény volt az Audi Arénában.

Már a játékosok bemutatása is más volt, mint egyébként. Szabó Tamás két ETO-játékost ugyanis nem akkor szólított pályára, amikor a mezszámuk alapján következtek volna, hanem a sor végén következtek. Eduarda Amorimról és Görbicz Anitáról van szó, mindketten utolsó mérkőzésüket játszották a Győri Audi ETO színeiben. Volt egyébként még egy játékos, aki távozik a csapattól, így utolsó mérkőzését játszotta az ETO-ban, Beatrice Edwige.

A mérkőzés kezdődobói Görbicz Anita fia, Boldizsár, valamint keresztfia, Noel voltak.

A vezetést már az első támadás végén megszerezték az óváriak Kovács Patrícia révén, utána azonban húsz percig csak győri gólokat láthatott a közönség. A 8. percben Amorim révén már az ETO-nál volt az előny, fél perccel később pedig Görbicz is megszerezte első gólját az utolsó mérkőzésén. Noha a hazai csapat tíz góllal is elhúzott, a félidő végére azonban az MKC összeszedte magát, és öt gólra ledolgozta a hátrányt. A második félidőben aztán többnyire 6-8 góllal vezetett az ETO, a vége 26-20 lett.

A mérkőzés utolsó öt percében Eduarda Amorim balátlövőben, Görbicz Anita pedig irányítóként játszott az ETO-ban (Anita pályafutása jelentős részében irányító volt, az elmúlt néhány évben azonban bebizonyította, hogy balszélsőként is remekül helyt tudott állni). A búcsúzó Amorim végül 4 gólig jutott a mai mérkőzésen, Görbicz pedig háromszor volt eredményes.

Az már korábban eldőlt, hogy a győri együttes a tabella 2. helyén végez, a mosonmagyaróváriak pedig fennállásuk legjobb eredményét érték el, a bajnokság 3. helye lett az övék. A mérkőzés után először az óváriak vehették át a bajnoki bronzérmeiket, majd a győri csapat játékosai nyakába akasztották az ezüstérmeket.

Az éremosztás után a búcsú pillanatai következtek. A klub és a szurkolók először azoktól a játékosoktól búcsúztak el, akik a csonka, 2019/20-as szezonban még az ETO játékosai voltak, az idei szezonban viszont már nem. Bódi Bernadett és Kiss Éva a helyszínen vehette át a klub és a szurkolók ajándékát, Katarina Bulatovic, Jana Knedlikova és Kari Grimsbö búcsúját pedig videóval idézték meg az arénában. Elbúcsúzott a klubtól Beatrice Edwige és Puhalák Szidónia is.

Eduarda Amorim 12 év után hagyja itt Győrt. Bartha Csaba klubelnök búcsúbeszédét azzal kezdte, hogy a Győri Audi ETO KC szerencsés klub, mert itt legendák: meghatározó, ikonikus játékosok játszanak. „Eduarda Amorim is ilyen: maga a céltudatosság, a fegyelem, a magabiztosság. A neve éveken át egyet jelentett a kőkemény védekezéssel és a bombaerős átlövésekkel. Sokan nagyot néztek 2009 tavaszán, hogy mit keres Győrben egy fiatal brazil játékos, de az akkori klubvezetés Vanyus Attilával az élen meglátta benne a tehetséget és a lehetőséget. 12 évvel később úgy beszélünk róla, hogy megválasztották a világ legjobb játékosának, világbajnoki címig vezette hazáját, számtalan torna legeredményesebb játékosa volt, és klucsszerepet vállalt az Audi ETO KC csúcsra juttatásában társaival együtt.”

Amorimhoz végül így szólt az elnök: „Ha majd egyszer végleg befejezed pályafutásod, visszavárunk, hogy közösen vonultassuk vissza a 18-as mezszámot csapatunknál”. Bejelentette azt is, hogy az Audi Arénában egy szektort Amorimról neveznek el.

Görbicz Anitát először dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere búcsúztatta el, felidézve, hogy mennyire sorsszerű, hogy a 750 éves évfordulóját ünneplő Győr kézilabdacsapatából Görbicz épp a 750. tétmérkőzésén búcsúzik. A polgármester Görbicz Anitát nemcsak Győr, hanem a magyar sport legendás alakjának nevezte, példaképnek, akinek sok ezren köszönhetik a kézilabda iránti elkötelezettséget. „Aranykort hoztatok el városunkba, nektek is köszönhető, hogy a győri kézilabda-sport nevét az egész világon megismerték” – tette hozzá. A klub részéről Bartha Csaba elnök mellett Vanyus Attila a Győri Audi ETO KC tiszteletbeli elnöke és Róth Kálmán, a klub utánpótlás szakmai igazgatója búcsúztatta a csapatkapitányt. „Görbicz Anita az a játékos, aki nemcsak hazánkban, hanem világszerte példakép, aki pályafutása során végig példakép is maradt. Szerencsések vagyunk mindannyian, akik elmondhatjuk, hogy élőben láthattuk csodás lövéseit, álompasszait és varázslatos cundereit.” Az elnök megköszönte Görbicznek az elmúlt negyed évszázadot, kivette a részét az egyesület felvirágoztatásában, ott volt a keserű pillanatokban és a vezére volt a csapatnak a fényes sikerek idején is. „Az ETO név teljesen összeforrt a te neveddel” – mondta.

Görbicz Anita 3597 gólt szerzett győri mezben, 750 tétmérkőzésen játszott, ötször nyert Bajnokok Ligáját, 15-ször magyar kupát és 13-szor magyar bajnoki címet. Az ő nevét is szektor viseli a jövőben a győri Audi Arénában. A 13-as mezt pedig Görbicz tiszteletére ünnepélyes keretek között visszavonultatta a klub.

Végül Görbicz Anita szólt a szurkolókhoz, felidézve az első pillanatot, amikor pályára lépett a Magvassy Mihály-csarnokban. Köszönetet mondott a szurkolóknak, majd a családjának is. „Köszönöm a szüleimnek, köszönöm a családomnak, hogy amikor abba akartam hagyni, rábeszéltek, hogy folytassam, és nem engedték, hogy befejezzem. Ha nem így lett volna, most nem lehetnék itt, most nem ünnepelnének ennyien” – mondta a búcsúzó kézilabdaikon.

A 13-as mez ünnepélyes visszavonultatásával ért véget a ceremónia. A mezt a játékostársak hozták be a pályára, majd felvonták az arénában.

Fontos tudni, hogy Görbicz Anita ma csak játékosként vonult vissza, a klub sportigazgatójaként továbbra is számít rá a Győri Audi ETO KC.