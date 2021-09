Gól nélküli döntetlen a forduló rangadóján – nem bírt egymással a Mosonmagyaróvár és a Veszprém

Az éllovas Credobus Mosonmagyaróvár a második helyen álló Veszprémet fogadta a hatodik forduló rangadóján. Varga László együtteséből Szalka Dominik, Nacsa Péter és Simita Gergő hiányzott sérülés miatt.

Az első félidőben végig a Mosonmagyaróvár irányított. A hazaiak több helyzetet is kidolgoztak: Deák egy szöglet után 4 méterről fejelt fölé, míg Szegő nem sokkal tekert a jobb kapufa mellé. A Veszprém remekül megszervezte a védekezését, és Pető Tamás együttese hibátlanul is zárt, gól ugyanis nem esett az első játékrészben. A második félidőben aztán mindkét vezetőedző cserélt, így pedig a játék képe is megváltozott. A Veszprém feljavult és több veszélyes akciót is vezetett, de továbbra is az MTE irányított. A 90. percben Zachán szabálytalankodott a félpályánál, amiért a játékvezető felmutatta neki a második sárga lapot, és a pirosat is, így a vendégek emberhátrányban fejezték be a találkozót. Izgalmas, az osztály színvonalát meghaladó mérkőzésen igazságosnak mondaható döntetlen született.

A Credobus Mosonmagyaróvár szeptember 12-én, a Bicske otthonában lép pályára.

Credobus Mosonmagyaróvár – VLS Veszprém 0-0

Mosonmagyaróvár, 300 néző

Vezette: Molnár A.

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich – Czingráber, Debreceni, Deák, Jasarevic, Végh (D’Urso, 52.), Tóth M. (Tóth L., 58.), Horváth K. (Nagy K., 58.), Illés, Boros (Popov, 78.), Szegő (Nagy Z., 58.). Vezetőedző: Varga László.

Veszprém: Héninger – Dobsa, Gulyás, Kovács D., Zachán, Somogyi, Baldauf (Nagy R., 61.), Vass, Krebsz (Takács M., 46.), Gálfi, Major (Keresztes, 70., Varga M., 90.). Vezetőedző: Pető Tamás.

Kiállítva: Zachán, a 90. percben.

Varga László: – Az első félidőben megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy megszerezzük a vezetést. Sajnos ezek a helyzetek most kimaradtak. A Veszprém inkább a védekezésre koncentrált, mi pedig ahogy haladt előre a mérkőzés egy kicsit görcsösek lettünk. A csapatom győzni szeretett volna, de ezúttal meg kell elégednünk az egy ponttal.

Pető Zoltán: – Nagy taktikai harc folyt a pályán, a mérkőzés megmutatta, hogy miért ez a két csapat áll a tabella élén. Az első félidőben defenzívebben voltunk, a hazaiak mezőnyfölényben játszottak, de a második játékrészben magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, több ígéretes támadást is vezettünk, kis szerencsével gólt is szerezhettünk volna. Összességében jó eredményt értünk el, a védekezésünk jól működött, maximálisan elégedett vagyok a csapat teljesítményével.