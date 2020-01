Férfi kosárlabda NB I – Közel volt a bravúrhoz az SKC

Körmend–Sopron KC 76–71 (13–11, 21–21, 19–19, 23–20)

Körmend, NB I-es férfimérkőzés, 2000 néző. V.: Kapitány, Farkas, Török.

Körmend: TURNER 10/3, EDWARDS 12, Takács K. 3/3, VARNADO 26/12, Taylor 4. Cs.: FERENCZ 15/15, Németh 2, Durázi 4. Edző: Matthias Zollner.

Sopron KC: KINNEY 8/6, Supola 2, RIVERS 21/9, JOGELA 13/6, CARTER 19. Cs.: Thompson 8, Werner, Molnár M. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Remek hangulatban remekül kezdett az SKC, amely Carter vezérletével 6–0-ra elhúzott a sokat hibázó Körmend ellen. A küzdelmes és elég sok hibával tarkított nyitóetap folytatásában Varnado két triplájára építve fordítottak a hazaiak. A folytatásban hullámzott a játék, hol egyik, hol másik csapat vezetett. Az SKC akkor sem tört meg, amikor a Körmend ellépett. A soproniak a végjátékra is visszajöttek három pontra, volt is labdájuk a hosszabbításhoz, de Thompson nem talált be, így megszakadt az SKC nagy sorozata.

Kosztasz Flevarakisz: – Szoros, a végsőkig kiélezett meccset játszottunk egy kitűnő csapat otthonában. A mérkőzésen apróságok, nüanszok döntettek. Felkészülésünkben nagy hátrány volt, hogy Takács, valamint a munkába csak a hét vége felé bekapcsolódó Thompson kiesése miatt nem tudtunk teljes létszámban edzeni. Remélem, a következő mérkőzésekre már teljes kerettel tudunk készülni és kiállni.