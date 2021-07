Felkészülési meccs – Magabiztosan nyert az ETO női csapata

Újabb felkészülési mérkőzésen van túl az ETO FC Győr NB I-es női labdarúgócsapata.

Menczeles Iván együttese a Vasas Femina FC Székelyudvarhely gárdáját látta vendégül, ahol 3-0-s félidő után, a második játékrészben sok helyzetet kihagyva, 8-0-ra győzni tudtunk.

ETO FC Győr – Vasas Femina – FC Székelyudvarhely 8-0 (3-0)

Győr, ETO Park. V.: Kajtár.

ETO FC Győr: Borók – Fél P. (Fél A. 70’), Kovács L. (Tillinger 61’), Savanya, Németh L. (Gaál 70’), Sali (Rácz Zs. 55’), Oláh (Öreg 55’), Nagy F., Cameron (Kránicz 70’), Süle (Feketevízi 61’), Nagy L. (Vida 55’). Vezetőedző: Menczeles Iván.

Vasas Femina FC Székelyudvarhely: Sándor (Lakatos 80’) – Molnár R. (Balázs 65’), Kiss A. (Sinka 65’), Szász (Pásztor 70’), Krall (László 46’), Barabási (Hodor 65’), Orbán, Benő, Horváth A. (Godra 70’), Vladulescu, Mitri. Vezetőedző: Vágó Attila.

Gsz.: Süle (2), Vida (2), Sali, Cameron, Feketevízi, Öreg.

Vágó Attila: – Nagyon fiatal csapattal érkeztünk, teljesen megérdemelt az ilyen arányú hazai győzelem. Gratulálok az ETO-nak, sok sikert kívánunk a bajnokságban!

László Béla, a Vasas Femina FC Székelyudvarhely elnöke: – Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni az ETO-nak és Horváth Cs. Attila barátunknak a vendéglátást. Ez nekünk mindig egy hatalmas élmény, mikor egy más futballkultúrát ismerhetünk meg. Nagyon fontosak számunkra ezek a kapcsolatok, és fontos a gyerekeknek is, hogy lássák azt a különbséget, azokat a körülményeket, amik sajnos nálunk még nincsenek meg, de reméljük, hogy mi is meg tudjuk közelíteni ezt az állapotot. Tehetséges gyerek nálunk is rengeteg van, sajnos azok a feltételek nincsenek meg, hogy ezt minél nagyobb százalékban ki is tudjuk aknázni. Nyolc napos mérkőzés dömpingen vagyunk Magyarországon, négy mérkőzést játszunk erős csapatok ellen. Tizenhét év alatt van az átlagéletkorunk, ezáltal is nagyon tanulságos felkészülés lesz ez a következő szezonra. Tizenkét csapatos a román bajnokság, a fiatal csapatunk ellenére is megcélozzuk a felsőházat, az ETO-nak pedig sok sikert kívánunk az NB I-ben!