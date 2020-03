Felcserélt szerepkörök – Gyurmáncziéknál a futball és a tánc a közös téma

Évtizedek óta két fontos tevékenység körül forog a győri Gyurmánczi család élete: az apa, a nevét még ipszilonnal író Attila élvonalbeli labdarúgó volt, ma edző, míg a két lány a táncművészet megszállottjaként élte mindennapjait. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, miként viszonyulnak a másik oldal foglalkozásához.

Tehetség, szorgalom, alázat

ETO, Békéscsaba, Haladás, Videoton, Keszthely, MÁV DAC és osztrák kiscsapatok után edzői pályára lépett Gyurmánczy Attila. Bajnokcsapat trénere volt Győrszemerén, Koroncón, évtizedet töltött el a Gyirmót utánpótlásánál, jelenleg az Öttevényt gardírozza. Annak ellenére, hogy a futball az élete középpontja, aligha vádolható hályogkovács-szemlélettel:

– Sosem felejtem első színházi élményemet, a Győri Balett bemutatkozó előadását Markó Ivánnal – emlékezik a kezdet kezdetére. – A Nap szerettei nem kis népszerűségnek örvendett a városban, rám rendkívüli hatást tett, és bár a szünetben jó néhány iskolástársam otthagyta az előadást, bennem máig sok megmaradt belőle. És milyen érdekes, nagyobbik lányom, Ivett alig tanult meg járni 1984-es születése után, onnantól szinte tánclépésben közlekedett a lakásban. Az óvodával egyidejűleg már ritmikus gimnasztikára járt, a tanácsokat megfogadva a tánc- és képzőművészeti iskolában kezdte el és folytatta a tanulást, egészen az érettségiig. Az öt évvel fiatalabb Dia szinte elleste a nővérétől a tánc kulisszatitkait, de fél évig még a lakótelepi Arany-iskolába járt, utána váltott ő is az úgynevezett balettiskolára.

– Milyen feladatokkal járt ez a szülők számára?

– Mondhatom, hogy minden szabadidőmet a lányok logisztikai kiszolgálása töltötte ki, mert a táncművészeti iskola mellett a Grácia művészeti intézetben is versenyeztek. Klubtársam volt az ETO-ban Hajszán Gyula, nagyon jó barátság alakult ki Kitti lánya és Diána között, amely máig tartósnak bizonyult. Nem mellékesen páros magyar bajnokságot nyertek, sőt, voltunk világbajnokságon a szlovéniai Portorozsban.

– Hogyan élte meg a lányok szakmai fejlődésének kiteljesedését?

– Laikus szülőként Ivettet sokáig tehetségesebbnek éreztem a színpadon mind alkatilag, mind a mozdulatai természetességét, szinte zsigeri könnyedségét tekintve. Két és fél évig a Budapest Balett tagjaként Európa számos városában bizonyított, majd hazajött és a Győri Nemzeti Színház tánckarában állt helyt, operett és musical műfajban. Az unokám születése után sajnos nem sikerült a visszatérése, de nagyon örülök, hogy a jelek szerint megtalálta helyét a civil életben is. Dia pályafutására energiái állandó mozgósítása, a szakmai alázat és a hihetetlen szorgalom volt a jellemző. Pici lányként még duci volt, később a növekedése folytán nőiessége okozott kétségeket, de képes volt esti előadás előtt délelőtt még egyedül finomítani a gyakorlatán. Rengeteg főszerepet táncolhatott, kétszer-háromszor is láttam az összes szerepében, és minden alkalommal észrevettem a még tökéletesebbre törekvését. Önszorgalommal készült a visszatérésre, egy évvel a szülés után anyaként a színpadon is meg tudott újulni. Érettebb, kiforrottabb művészetének is köszönhetően kapta meg a balettosok legnagyobb elismerését, a Harangozó-díjat.

A játékvezetés kritikája

Gyurmánczi Ivett hét évig a színházi évadban minden estén a tánckar tagjaként szerepelt a színpadon. Ötéves kislányával, Larával, valamint annak édesapjával alkotnak családot, persze továbbra is szoros kapcsolatban a Gyurmánczi-vonallal. De Thalia templomáról le kellett mondania:

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hiányzik az az izgalom, amelyet főleg az Evita, a Made in Hungária és rengeteg más zenés darab fellépései keltettek – foglalja össze előző hivatását. – De így hozta az élet, és nincs okom bánkódni a sorsom alakulása miatt. Különösen az tesz boldoggá, hogy megélhetem a testvérem sikereit, őt látni pontosan olyan, mintha magam táncolnék. És büszke vagyok arra is, hogy még emlékszem apámra a pályáról, akkor éppen a keszthelyi csapat játékosa volt. Közel laktunk a tóparti sporttelephez, kézen fogtam nagyanyámat és kivittem apunak drukkolni. Háromévesen beírattak úszni, nem is ment rosszul, ám gyakran begyulladt a fülem, így abba kellett hagynom. Később a Bercsényi-gimnáziumban, Győrben a show-tánc akrobatikus elemeinek csiszolására tornásztam, a válogatott mostani edzője, Szűcs Róbert is foglalkozott velem. A műkorcsolyát ma is szívesen megnézem, de a tévében nem kötnek le a futballmeccsek, kedvenc csapatom sincs, viszont élőben teljesen más a játék.

– Csak nem tagja valamelyik női együttesnek?

– Nem, de abban biztos vagyok, hogy ha annak idején fiúnak születek, talán neves labdarúgó lehettem volna. Ott vagyunk kislányommal, Larával, testvéremmel és annak hároméves kislányával, Pankával minden öttevényi bajnoki mérkőzésen, és persze szurkolunk édesapánk neveltjeinek győzelméért. Nem tagadom, kicsit hajlamos vagyok hangosan kritizálni a játékvezetést, és ezt olykor már a csapat játékosai is szóvá tették.

Családi program a foci

Eddig kétszer választották meg az év táncművészének Gyurmánczi Diánát, 30 évesen a műfaj legelismertebb hazai művelői közé tartozik. Szereti a sportot, szívesen nézi az olimpia versenyeit, sőt, valamikor komolyabban szeretett volna focizni is, de egykori kajakos és a balettot imádó édesanyja – szerencsére – jó irányba fordította a jövőképe alakításában.

– Teljesen felhagyott a foci iránti érdeklődésével?

– Már csak azért sem, mert édesanyám mindig vitt minket azokra a mérkőzésekre, amelyeken apánk révén érdekelve voltunk – tiltakozik. – Az első ilyen emlékeim kapuvári edző korából maradtak, jó kis társaság volt körülötte. Iskolai éveim alatt nagyon sok akkori fiatal ETO-focistával tartottuk a barátságot, kölcsönösen eszmét cseréltünk a csúcshoz vezető út gyötrelmeiről. Nem titok, hogy a Gráciában együtt táncoltam a Kansas Cityből nemrégiben Dunaszerdahelyre szerződő sokszoros válogatott Németh Krisztiánnal és nővérével is, és elmondhatom, hogy nemcsak ők, hanem az egész családjuk jó ismerős.

– Testvérével együtt szintén az öttevényi nézőszámot növelik?

– Ami igaz, az igaz, a magyar foci élvonalától nem vagyok elragadtatva, de azért a nagyobb tornáknak rendszeres nézője vagyok. Tudok lelkesedni a szép játékért, és a sok-sok év alatt tapasztaltak miatt talán nem is vagyok dilettáns. Öttevényen is látok a csapat körül egy kis kohéziót, szívesen megyünk oda, hiszen az már közös családi programként önmagában élmény, ha a két kislány a szabad levegőn mozoghat, játszhat. A világért sem szeretnénk őket máris valamelyik irányba terelni, de azt tudni kell, hogy a futball nélküli hétvégéket ők is képesek együtt végigtáncolni. Egyébként sajnos a mindenkire ható járvány hatásai alól mi sem vagyunk kivételek, az elmúlt napokat egy Balatonhoz közeli kis faluban töltöttük. Jó levegőn, labdázva, mozgással, bízva, hogy mihamarabb visszatérhet mindenki a megszokott mindennapjaihoz.