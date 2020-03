Székesfehérváron táboroztak a győri Cápák, hónap végén kezdődik a szezon

A helyszínválasztás nem véletlen, hazánkban ugyanis kizárólag itt kapott külön sportlétesítményt az amerikaifutball.

Hétvégén tartotta edzőtáborát a Győr Sharks a 2019-es HFL-bajnok Fehérvár Enthroners otthonában. A háromnapos felkészülés során napi kétszer edzettek közösen a csapatok, vasárnap pedig egy scrimmage meccsel zárták a tábort. Az edzéseket drónnal illetve kézi kamerával vették fel a Cápák, amiket napközben és este is elemeztek.

Az edzőtábor helyszínét nem véletlen választották a győriek. Magyarországon egyedülállóan Székesfehérváron kapott külön sportlétesítményt az amerikaifutball, ami a helyi önkormányzat támogatásával jött létre. A bajnoki mérkőzéseket rendes füves pályán rendezik, ám mellette található egy ugyanúgy felfestett műfüves pálya is.

A válogatott edzőtáborokat is itt rendezik már hosszú évek óta, illetve a 2020-as FISU Egyetemi Világbajnokságot is itt fogjak tartani – egy edzőt es több játékost is ad a FISU magyar keretehez a győri alakulat. A Cápáknak ugyan jelenleg élő szerződése van a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Iskolával, ahol kaptak egy füves területet, ám annak a területe nem elég nagy hogy egy teljes pályát kitegyen.

Így továbbra is nehézségekkel küzd a többszörös magyar bajnok csapat, ami nagyban megnehezíti a felkészülést.

Mind a két alakulat számára rendkívül fontos pont volt ez a tábor felkészülésben a 2020-as HFL bajnokságra, ami március 21-én indul. A Cápák első mérkőzése március 29-én lesz Győrben. A mérkőzésre sikerült megállapodni a DAC pálya vezetőségével, így a Miskolc Steelers csapatát itt fogadják, a mérkőzést a DigiSport is élőben közvetíti.