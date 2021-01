FA-kupa: győri kapus véd a Villában a Liverpool ellen

A most 19 éves Onódi Ákos, Győrből 2018 októberében igazolt az Aston Villához, amelynél szűk egy évvel később, 2019 júliusában profi szerződést írt alá. Az ETO-ban három NB II-es meccsen kapott lehetőséget – idézte fel a Nemzeti Sport.

A tehetséges magyar kapuvédő a birminghami alakulat első csapatában még egyszer sem szerepelhetett, most azonban ölébe az Aston Villát sújtó koronavírusos megbetegedések miatt az ölébe hullott a lehetőség, és ő állhat a kapuban a Liverpool ellen a FA-kupa-mérkőzésen – írják

ANGOL FA-KUPA

3. FORDULÓ, A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

január 08. 20.45: Aston Villa–Liverpool (Tv: Spíler1)

🟣 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🟣

This is how we line up to face Liverpool tonight! 👊#EmiratesFACup pic.twitter.com/nWAyL4sK0q

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021