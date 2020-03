Evezősbál után szigorú korlátozások

Mozgalmas időszakon van túl a Győri AC evezősszakosztálya. A klub még a koronavírus-járvány kitörése előtt megtartotta hagyományos bálját, melyen mintegy háromszázan vettek részt.

A régió legnagyobb egyesületi bálját a hagyományoknak megfelelően Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd Földesi Péter, a Széchenyi-egyetem rektora beszélt az intézmény és a klub kapcsolatáról. Gyömörei Tamás, a SZESE elnöke, a testnevelési tanszék vezetője arról számolt be, hogy az evezést egyetemi szinten oktatják a jövőben, ebben pedig kulcsszerepe lesz a vezetőedzőnek, Alföldi Zoltánnak, aki főállású oktatóként dolgozik a Széchenyi-egyetemen.

Papp Oszkár szakosztályvezető is értékelte az évet, kiemelve minden fontos mérföldkövet, melyet 2019-ben elértek a győri evezősök. Ötödször lett az év evezősklubja a régió legrégebben alakult szakosztálya. 2019-ben először nyertek érmet világversenyen – Szabó Bence révén U23-ban –, és a jövőkép is biztató.

„Nagy örömünkre megkezdődött a tanmedence felújítása, nemcsak az épület újul meg, hanem vadonatúj gépekkel, súlyzókkal is gazdagodik a szakosztály, emellett harmincöt új hajó is érkezik hamarosan Győrbe. Ezeket pályázat útján tudjuk megvalósítani, az előbbi beruházás értéke bruttó harminchatmillió forint, utóbbié bruttó nyolcvanötmillió” – mondta Papp Oszkár, aki hozzátette: a jelenlegi helyzet számukra is átírta a felkészülés menetét.

„A csónakházat bizonytalan időre bezártuk. Csak az olimpiai kvalifikációs versenyre készülők és a korosztályos válogatottak edzhetnek szigorú szabályok szerint. A többi kiemelt sportolónak kiosztottuk az ergométereket, szobabicikliket, ők otthon tréningeznek, az edzők pedig az interneten keresztül ellenőrzik őket. A többi sportolónk is kapott feladatokat, hogy ne maradjanak le, remélhetőleg rövid időn belül helyreáll a rend” – fogalmazott a szakosztályvezető.