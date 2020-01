Év Sportolója Gála: Babosék párosa nyert az egyéni sportágak csapatversenyében

Csapatban a Ferencváros férfi vízilabdacsapata megelőzte az Audi-ETO női kézilabdacsapatát.

Babosék párosa nyert Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosát választották az elmúlt év legjobbjának az egyéni sportágak csapatversenyében a 62. M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán csütörtök este a fővárosi Nemzeti Színházban.

Csapatban a Ferencváros férfi vízilabdacsapata megelőzte a szintén BL-győztes Audi-ETO női kézilabda együttesét.

Elsőként az Év legjobb fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőjének járó díjat adták át, ezt Szabó Álmos (paraúszás) kapta.

Az Év legjobb férfi fogyatékos sportolója Kiss Péter Pál parakajakos lett, az Év fogyatékos női sportolójának pedig Ekler Luca paraatlétát választották a sportújságírók.

Az Év csapata a speciális férfi kosárlabda-válogatott lett.

Az Év legjobb női labdarúgójának járó díjat Jakabfi Zsanett a VfL Wolfsburg futballistája kapta meg. Jakabfi videón mondott köszönetet.

Az egyéni sportágak csapatversenyében a világbajnoki címet szerző női tenisz páros, a Babos Tímea, Kristina Mlade- novic duó lett az év legjobbja. Ők jelenleg Ausztráliában tartózkodnak, így Babos édesapja vette át a díjat Csisztu Zsuzsától és Portisch Lajostól. Babos Tímea videóüzenetében köszönte meg a díjat és a rá adott szavazatokat, s kiemelte az idei esztendő fontos lesz a magyar sport számára, hiszen Tokióban, az olimpián bizonythatnak honfitársaink. A kiváló teniszező édesapja Babos Csaba sok szerencsét kívánt az összes díjazott sportolónak és azoknak is, akik a versenyeken képviselik a magyar színeket. Kiemelte, reméli sokan eredményesek lesznek közülük az olimpián.

Ebben a kategóriában jelölt volt még a férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó (Burján Csaba, Krueger Cole, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Varnyú Alex) és a női kajak négyes (Bodonyi Dóra, Medveczky Erika, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra) is.

Az Év góljára az m4port.hu-n lehetett szavazni, a díjat pedig a Puskás-díjjal is elismert Zsóri Dániel kapta meg. Jelölt volt még Tokmac Nguen (FTC) és Gazdag Dániel (Bp. Honvéd). Zsóri vicces megjegyzése után, miszerint, reméli nem gond, ha magyarul köszöni meg ezúttal is a díjat, gyorsan el is köszönt, mert, ahogy említette, másnap edzése lesz.

Az Év edzője az FTC vízilabdacsapatának Bajnokok Ligája-győztes szakvezetője, Varga Zsolt lett. Varga Danyi Gábort az Audit-ETO női kézilabdacsapatának edzőjét, valamint Selmeci Attilát, Milák Kristóf segítőjét előzte meg.

A Magyar Labdarúgó-szövetség életműdíját, Mezey György, korábbi szövetségi kapitány kapta meg.

Az Év labdarúgója Gulácsi Péter, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusa lett. Jelölt volt még Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg) és Dibusz Dénes (FTC). Az Év csapatának a FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapatát választották meg a Győri Audi-ETO KC és a női jégkorong-válogatott előtt.

Az Év női sportolójának Hosszú Katinkát, a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizennégyszeres Európa-bajnok úszót választották meg. Jelölt volt még Kapás Boglárka (úszó) és Csipes Tamara (kajakos). Az MSÚSZ és a MOB közös életműdíját Wichmann Tamás, kilencszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, rákbetegséggel harcoló kenus kapta meg.

Végül Milák Kristóf úszót választották meg az Év férfi sportolójának. A díjat Mark Spitz adta át. Jelölt volt még Liu Shaolin Sándor (rövid pályás gyorskorcsolyázó) és Michelisz Norbert (autóversenyző).