ETO-ügy – Újra egy asztalnál a győri polgármester és a klubtulajdonos

Az elmúlt néhány nap viharos eseményei után Dr. Dézsi Csaba András polgármester és Mányi József, az ETO Futball Kft. tulajdonosa leültek és megegyeztek abban, hogy a közös cél az, hogy Győr városában az utánpótlás bázisunkra építve az ETO maga mögött hagyja ezt a nehéz időszakot és minél hamarabb visszaszerezze történelméhez méltó helyét az NBI-ben.

Az ETO Futball Kft. elfogadja Polgármester Úr érvelését, miszerint a kiemelt központi akadémiai támogatás egyben azt is jelenti, hogy a győriek is méltóképpen támogatják a futballt a befizetett adókból. Megállapodtak abban is, hogy az ETO a hatékony utánpótlás nevelés mellett új távlatokat nyit: felvállalja a Győri Ovifoci Klub támogatását is, hiszen fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebb, óvodáskorú gyerekek is színvonalas körülmények között ismerkedhessenek a labdarúgással.

Hajrá ETO, hajrá Győr!˝