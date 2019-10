Éremeső a Győri AC-nál

Múlt hétvégén két versenyen is részt vettek a Győri AC evezősei. Több korosztályban szereztek érmeket az evezősduatlonon és a horvátországi versenyen, az Eights on Savan is.

Evezősduatlon Győrben A GYAC rendezte az őszi evezősduatlont, amely evezős-ergométerezésből és futásból állt 3000–3000 méteres távon. A versenyen a GYAC és az Arrabona EK utánpótláskorú evezősei és paraversenyzői vettek részt. A 10 év alatti fiúk között Füzi Gergő első, Horváth Áron harmadik helyen végzett, míg a 11 éves korosztályban Oszkó Botond lett első, Stefanits Márk pedig második. A 12 évesek között Hanaszek Márton szerzett aranyérmet, Morvay Benedek ezüstöt, Barabás Márk pedig bronzot. A 13 éves korcsoportban Vámos Dániel első, Vincze Boldizsár második, Pápai Máté harmadik lett. A 14 évesek között Polák Máté, a 15–16 éveseknél pedig Borsó Milán állt a dobogó tetejére. Lányoknál a 10 év alatti korcsoportban Bohács Bianka, a 11 évesek között pedig Komlós Anna lett ezüstérmes, míg Bérces Bori harmadik helyen végzett. A 12 éves korcsoportban Németh Panna első, Szepesváry Dorka második, Takács Dóra harmadik lett, míg a 14 éveseknél Kovács Laura végzett az első helyen. Női felnőtt para ID-versenyszámban Pataki Dalma lett aranyérmes, míg a férfiaknál Bakó Marcell végzett az élen Varga Gábor és Vincze Dávid előtt. Olimpiai bajnokokkal versenyeztek Zágrábban Zágrábban napos, szélcsendes idő várta a résztvevőket a Száván rendezett hosszú távú nyolcas versenyen, amely a Capital Cup sorozat első állomása volt. Érdekesség, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Sinko­vic testvérpár mellett a riói olimpián induló Pétervári Molnár Ben­­degúz is rajthoz állt az eseményen. A GYAC sportolói közül női serdülő korosztályban a Nabi Mirella, Győri Alexandra, Holpert Eszter, Bencsics Hella, Szabó Lujza, Angyal Zsófia, Bella Blanka, Majsa Klaudia nyolcas Oláh Máté kormányossal első helyen végzett, míg női ifjúsági A csoportban a Viandt Léna, Sőnfeld Júlia, Király Lilla, Czencz Lili, Varga Éva Emese, Bagó Zsófia Réka, Fazekas Fanni, Fehérvári Eszter nyolcas lett aranyérmes Holpert Eszter kormányossal. Női Ifjúsági B korcsoportban a Viandt Léna, Sőnfeld Júlia, Király Lilla, Czencz Lili, Varga Éva Emese, Hécz Zsuzsanna, Fazekas Fanni, Czapáry Martincsevics Klára összetételű hajó Oláh Mátéval lett második. Szintén Oláh kormányzása mellett lett második a Kaczur Márton, Bakó Simon, Józsa Márton, Király Kornél, Csorba Dániel, Holpert András, Jáni Kornél, Pataki Gábor összeállítású nyolcas. A férfi ifjúsági csapat Vincze Barnabás, Böjthe Attila, Csiba Erik, Glázer Márió, Pintér Dániel, Csizmadia Milán, Kaczur Márton, Bakó Simon összetételben lett harmadik Tóth Dániel vezetésével. Tóth Dániel volt a kormányosa az aranyérmet szerző női masters és masters mix csapatnak is. Előbbi Csiba Andrea, Janák-Németh Veronika, Visi Anita, Klausz Orsolya, Vinczéné Borbély Zsuzsanna, Varga Veronika, Lakó Szandra, Fodor Beatrix összetételben lett első, míg a vegyes csapatban Visi Anita, Klausz Orsolya, Vinczéné Borbély Zsuzsanna, Bihari György, Tóth György, Varga Gábor, Pénzes Csaba és Fodor Beatrix versenyzett. A csapatokat Alföldi Zoltán, Lakó Szandra és Vaczula István készítették fel.