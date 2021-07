Egyszerre lett bajnok a legendás győri maratoni kajakos, Csay Renáta és fia, Kolozsvári Brúnó

Filmbe illő a legendás maratoni kajakos, Csay Renáta és Kolozsvári Brúnó története. Édesanya és fia múlt vasárnap ugyanazon a versenyen, a moszkvai Európa-bajnokságon szereztek aranyérmet. Mindketten boldogan és büszkén meséltek első közös nagy sikerükről.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony támogatás helyett alamizsnát ígér

Bár az, hogy Csay Renáta, a győri Graboplast VSE hússzoros világbajnok maratoni kajakosa, Czéllai-Vörös Zsófiával egy hajóban aranyérmet szerzett a legutóbbi moszkvai EB-n, nem is annyira meglepő, ám hogy ugyanezen a versenyen 17 esztendős gyermeke, Kolozsvári Brúnó is első lett (a győri tehetség az ifiknél K2-ben Mitring Olivérrel győzött), minimum sporttörténeti esemény.

A siker értékét ugyan nem csökkenti, ám az igazsághoz tartozik, hogy mindkét arany „csupán” Európa-kupa-elsőségnek számít, ugyanis ezekben a versenyszámokban ezúttal nem volt öt országból induló.

A 44 éves édesanya és fia néhány óra eltéréssel lettek aranyérmesek, és ez volt az első nagy nemzetközi közös sikerük. Brúnó versenyzett egyébként előbb, majd aztán szurkolt az édesanyjának.

„Természetesen nagyon szorítottam az ő sikeréért is, de azt hiszem, kettőnk közül talán ő izgult jobban, valószínű, miattam„ – meséli a fiatal kajakos, aki szintén maratoni világbajnok édesapjával, Kolozsvári Gáborral korábban sokszor „elkísérte” édesanyját a versenyekre, ám mégsem a kajakozás volt az első sportág, amibe belekóstolt.

”Nem volt egyértelmű, hogy én majd kajakozni fogok, úsztam, cselgáncsoztam és futballoztam. Sokáig nem akartam hajóba ülni. Aztán tíz évvel ezelőtt egyszer kipróbáltam, s végül a sportágnál ragadtam.”

S mivel a tehetséget volt kitől örökölni, és sokat is dolgozott, az eredmények sem maradtak el. A moszkvai közös siker után pedig most már az egész ország megjegyezhette a nevét.

„Nyilván ez a népszerűség az együtt szerzett aranyéremnek szól, amit persze egyáltalán nem bánok. Igazából nem számít az sem, hogy csupán Európa-kupa-elsőséget ért a siker, úgy gondolom, édesanyámmal mindketten Európa-bajnokok lettünk” – tette hozzá Brúnó, aki – bár utóbbi áll közelebb hozzá – sík vízen és maratonon is egyre eredményesebb. Így egyelőre nem is akar választani, s bár tudja, nem lesz egyszerű feladat, szeretne szülei nyomdokaiba érni.

Ebben bizakodik a természetesen már most rendkívül büszke édesanyja, Csay Renáta is.

„Fantasztikus érzés volt a fiammal egy napon versenyezni, s győzni látni. Nyilván édesanyaként számomra mindig ő lesz a legjobb, de azért szakmai szemmel is tudom figyelni. Segíteni abban, hogy miben legyen még jobb, s miben tudjon még előbbre lépni. Igen, ha kell, a kettőt szét tudom választani” – árulta el Csay Renáta, aki azt is elmondta, otthon nem mindig csak a sport a téma.

„Nyilván azért szóba kerülnek az edzések, versenyek is, de mi minden mást is megbeszélünk. Szerencsére Brúnó mindig is igényelte ezt, bármi legyen a téma. Igazából sosem terelgettük a kajak felé, a focit talán még most sem engedte el igazán, de nem erőltettük, hogy mindenképp kajakos legyen. Persze örültünk és adta magát, hogy végül a vízen kötött ki, hiszen az édesapjával mindketten ezt a sportágat szeretjük és sokáig szinte itt éltünk a győri vízi telepen.”

S hogy Brúnó lehet-e majd annyira sikeres, mint szülei, azt még a rengeteg tapasztalattal rendelkező Renáta sem tudja megmondani.

„Azt gondolom, minden szülő azt szeretné, ha a gyermeke túlszárnyalná a sikereit. Még jobb, még ügyesebb lenne, mint ő volt. Igazából nem is tudom, tudhatom, de nem is szoktunk erről beszélni. Már csak azért sem, mert nem szeretnénk rá feleslegesen terhet rakni. Ő Kolozsvári Brúnó, s azt vettem észre, ahogyan nő, egyre önérzetesebb, s nem is szereti, ha máshoz hasonlítgatják. Amúgy dolgozott is már annyit ebben a sportágban, hogy saját teljesítménye alapján ítéljék meg” – tette hozzá Renáta, aki már edzőként is dolgozik.

„Az azonban meg sem fordult a fejemben, hogy majd Brúnónak én legyek az edzője. Egyrészt Németh Balázsnál nagyon jó kezekben van. Másrészt szerintem egy édesanya a saját gyerekével engedékenyebb lenne, s nem tudna, amikor kell, szigorú lenni.”