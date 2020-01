Egygólos gyirmóti vereség

Az NB II-es Gyirmót egygólos vereséget szenvedett a szlovák első osztályú Szeredtől felkészülési mérkőzésen.

Gyirmót FC Győr–SKF Sered 0–1 (0–1)

Gyirmót, felkészülési mérkőzés. V.: Horváth P.

Gyirmót: Rusák (Hársfalvi) – Villám, Hudák, Lipták (Széles), Présinger (Orbán) – Lázár (Vass Á.) – Majer (Varga P.), Nagy P. (Tóth B.), Vogyicska (Kontár), Herjeczki (Németh B.) – Mayer (Szabó L). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Gsz.: Morong (20.). Kiállítva: Hudák (32.).

Az első negyedóra végén Spehar tört kapura középen, de ekkor Rusák remek mozdulattal hárított, öt perc múlva azonban ő is tehetetlen volt, amikor egy jobb oldali akció végén Morong lőtt a rövid sarokba. A félidő derekán megfogyatkozott a Gyirmót, kezezésért Hudák gyűjtötte be a második sárga lapját. Szünet után feljavult az emberhátrányban lévő kék-sárgák játéka, Tóth B. és Varga P. is több jó megmozdulással vetette észre magát, de a gyirmóti támadók csak kisebb helyzetekig jutottak.

Csertői Aurél: – A találkozó elején eredményesek lehettünk volna, de a végjátékba rendre hiba csúszott. A kiállítást követően masszívakká váltunk, de igazi sportértéke ekkor már nem volt a találkozónak.