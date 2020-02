Egyetlen góllal nyert a Mosonmagyaróvár

Az utolsó másodpercekig óriási csatát, hatalmas küzdelmet hozott a Mosonmagyaróvár – Békéscsaba alsóházi rangadó az UFM Arénában. Végül egy góllal sikerült a Motherson-Mosonmagyaróvárnak otthon tartani a két pontot és ezzel emlékezetessé tette a mérkőzést a születésnapját ünneplő csapatkapitányának, Tilinger Tamarának.

Motherson-Mosonmagyaróvár – EUbility Group-Békéscsabai ENKSE 29 – 28 (16 – 12)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1.100 néző. V: Bócz, Wiedemann.

Mosonmagyaróvár: HERCZEG – Katona 5, Bardi 1, Gyimesi, HORVÁTH B. 4, TILINGER 9 (3), Hajtai 3.

Csere: Dányi (kapus), LANCZ 5, Szarková, Holesová, Hudák, Domokos, Kellermann D. 1.

Edző: Bognár Róbert.

Békéscsaba: Tatalovic – Kovács A. 2, VUKAJLOVIC 4, MARINCSÁK 6 (2), J. Agbaba 5, Mitrovic 3, Mézes 2.

Csere: Balog J., Horvát D. (kapusok), J. Bottó, BARJÁN 6 (3), Dombi K.

Edző: Horváth Roland.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc (piros lap: J. Agbaba 56. perc)

Hétméteresek: 3/3, ill. 7/5

Igaz két villámgóllal kezdtek a csapatok, de az első perceken azért érződött, hogy mindkét gárda számára fontos bajnoki pontok kerülnek ma kiosztásra. A lila-fehérek nyitott védekezéssel próbálták megállítania a hazai támadásokat, de a résekbe bátran betörő Lancz Barbora ezt többször átjátszotta. A mozgékony vendégek húsz percig tartották magukat, sőt tíz perccel a szünet előtt egyenlíteni is tudtak, az akkor kettős emberhátrányban lévő MKC ellen. A félidő utolsó perceit azonban alaposan megnyomta az MKC és a születésnapját ünneplő Tilnger Tamara vezérletével sikerült négy gólos előnnyel zárni az első játékrészt.

A második félidő elején is sok volt hiba mindkét oldalon, de különbséget jelentett, hogy Herczeg Lili továbbra is jól védett, a félelmetes hírű Tatalovicot pedig lecserélték. Igaz a csereként beálló Balog Judit bravúrjai visszahozták a mérkőzésbe a vendégeket, akik a negyvenkettedik percben feljöttek egy gólra. Elölről kezdődött tehát minden, de a mérkőzésnek ebben a szakaszában már döntést is hozhatott volna a következő fordulat.

Ebben bízott az MKC fantasztikus szurkolótábora, amikor ismét elhúzott három góllal a mosonmagyaróvári csapat. Nem lett igazuk, mert a rendkívül szívósan küzdő Békéscsaba újra talpra állt, sőt még a vezetést is átvette. Az utolsó másodpercek, az utolsó támadások döntöttek tehát és ennél a vendégek hibáját, Hajtai Vanessza váltotta gólra, ami győzelmet, hihetetlenül fontos két pontot ért a mosonmagyaróvári gárdának.

Bognár Róbert: – Nagyon harcos, küzdelmes mérkőzést játszottunk, de én pontosan ilyenre is számítottam. Tudtam, hogy az MTK Budapest legyőzése után, a Békéscsaba új erőre kapott és ezt ma be is bizonyította. A mérkőzés legvégén eladott labdánál azonban mi voltunk a szerencsésebbek. Megnyugodnunk azonban még a mostani győzelem után sem szabad, mert még sok hasonló csata vár ránk.

Horváth Roland: – Azért dicséret illeti a csapatomat, hogy kétszer is fel tudott állni komoly hátrányból. Az utolsó másodpercekben kidobott labdára viszont nehezen találok magyarázatot és természetesen nagyon bánt, hogy ezzel elveszítettük a mérkőzést. Tovább kell dolgoznunk és a játékosoknak el kell hinniük, hogy benn tudunk maradni az első osztályú bajnokságban.

Korábban

A Ferencváros és a Siófok is idegenben nyert a női kézilabda NB I pénteki játéknapján. Az FTC keretéből Hornyák Dóra és Klivinyi Kinga hiányzott betegség miatt a Dunaújváros elleni, szekszárdi meccsen. Az első félidőben a fővárosiak sokat hibáztak támadásban, és a védekezésük sem volt kellően hatékony, ezt kihasználva a házigazdák végig szorossá tudták tenni az állást. A második felvonást sokkal pontosabb, lendületesebb játékkal kezdte a vendégcsapat, tíz perc alatt hatgólos előnybe került, és ezt a legvégéig megőrizte.

A mezőny legeredményesebb játékosa a DKKA jobbátlövője, Szekerczés Luca volt nyolc találattal. Az EHF Kupa-címvédő Siófok a Kisvárda otthonában győzött magabiztosan, 12 góllal.

Eredmények:

Motherson-Mosonmagyaróvár – EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 29-28 (16-12)

Kisvárda Master Good SE-Siófok KC 20-32 (8-16)

Dunaújvárosi Kohász KA – FTC-Rail Cargo Hungaria 24-30 (14-15)

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 17 16 – 1 584-404 32 pont 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 17 13 3 1 555-428 29 3. Siófok KC 15 12 1 2 498-347 25 4. DVSC Schaeffler 14 9 3 2 435-391 21 5. Érd HC 15 10 – 5 483-412 20 6. Váci NKSE 15 8 2 5 435-420 18 7. Dunaújvárosi Kohász KA 17 7 2 8 431-459 16 8. MTK Budapest 17 6 2 9 470-527 14 9. Motherson-Mosonmagyaróvár 16 5 1 10 415-459 11 10. Alba Fehérvár KC 15 4 1 10 377-441 9 11. Kisvárda Master Good SE 16 3 3 10 377-450 9 12. Hungast-Szombathelyi KKA 15 4 1 10 367-461 9 13. Békéscsabai Előre NKSE 16 2 1 13 427-489 5 14. Szent István SE 15 – 2 13 378-544 2