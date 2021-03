Dobos Barnát nevezték ki a WKW ETO FC Győr élére – Interjú

A hét elején dr. Dobos Barna személyében új vezetőedzőt neveztek ki a Merkantil Bank NB II-ben szereplő WKW ETO FC Győr élére. A szakemberről nem mondható el, hogy túl gyakran váltogatná klubjait: inkább mindenhol maradandót szeretne alkotni. A tréner a Kisalföldnek adott nyilatkozatában nemcsak a győri közegről és az új kihívásról, hanem korábbi pályafutásáról, a feljutás kérdésével kapcsolatos tapasztalatairól, a gyógyszerészetről és a járvány sportra gyakorolt hatásáról is beszélt.

Dr. Dobos Barnáról kevesen tudják, hogy edzői pályafutását egyből felnőttcsapatnál kezdte a Dunaújváros melletti Baracson, ahol később az egész klub szakmai vezetésébe is belekóstolt.„A felkérés után egy barátom biztatására vállaltam a feladatot, aki azt mondta, szerinte kiváló edző lehetnék. Akkor még mosolyogtam rajta, de igazából így kezdődött. Az itt töltött idő alatt megtanultam az alapokat, később aztán a Dunaújváros, majd a Videoton és a Puskás Akadémia korosztályos utánpótláscsapatainál is dolgoztam.”

A szakember a kitérőt követően került vissza Dunaújvárosba, ahol az anyagi gondjai miatt az NB II-től is visszalépett, 2000-ben bajnoki címet nyert Dunaferrt kellett újraépíteni.

Feljutásspecialista

„A város másik klubja, a Pálhalma SE volt, amelyben több korábbi, a Dunaferrhez vagy a városhoz kötődő játékos is játszott. Óriási teljesítmény volt, hogy ez a kis csapat feljutott az NB II-be, én pedig akkor kerültem hozzájuk, amikor visszaestek a harmadosztályba. Erre az egyesületre alapozva építettük újjá a dunaújvárosi labdarúgást a klubhoz kötődő, korábbi játékosokkal együtt. Nagy harcban, de egy éven belül sikerült elérnünk a kitűzött célt, a feljutást az akkor egycsoportossá szervezett NB II-be. Nagyon jóban voltam Kovács Ferenccel, ő mondta nekem: nagyon erős a bajnokság, ezért félt minket, hogy ki ne essünk. Aggódása ellenére a szezon olyan jól sikerült, hogy második helyen végül tizenegy év után újra feljutottunk az első osztályba. Itt sajnos már nem volt megfelelő a gazdasági háttér, ami a szakmai munkát is döntően befolyásolta” – folytatta.

„Nem terveztem, hogy másik csapatot is irányítsak, de a Zalaegerszeg tulajdonosának, Végh Gábornak, és sportigazgatójának, Sallói Istvánnak a hívására ismeretségünk miatt igent mondtam. Utólag is örülök, hogy így döntöttem, mert nagyon szép, szakmailag is sikeres időszakot tölthettem ott el és hét év után sikerült újra feljutni az élvonalba. Ha nem is olyan gyorsan, mint Zalaegerszegen, de bízom benne, hogy hasonlóan sikeresek leszünk itt, Győrben is.”

Együtt a sikerért

Az új vezetőedző szerint az alapok nem rosszak, amire elkezdhetik felépíteni a következő szezon csapatát.

„Az elmúlt évek eredményei elmaradtak a várakozásoktól. Szeretnénk elérni, hogy hosszabb távon újra sikeres legyen a csapat. Ennek érdekében, a meglévő keret figyelembevételével, olyan játékosállományt kell kialakítanunk és azt folyamatosan fejlesztenünk, ami alkalmas lehet a magasabb célok elérésére. Ez a folyamat kiválóan működött Dunaújvárosban és Zalaegerszegen is. Tapasztalatból tudom, lesznek hullámvölgyek, de a tulajdonosnak, a vezetőségnek, a klub dolgozóinak, a játékosoknak, a szakmai stábnak, a szurkolóknak és a média munkatársainak is bízni kell egymásban, mert csak úgy lehetünk sikeresek, ha összefogunk és mindenki együtt tesz a célokért.”

A vezetőedző kiemelte: az ETO egy tradicionális, nagy múltú, országos szinten is elismert klub, és szeretné, ha idővel visszakerülne méltó helyére a magyar futball térképén.

A tréner fia, Dobos Áron az elmúlt évben az ETO játékosa is volt, Szegeden pedig édesapjával együtt dolgozhatott, ám egyelőre nem tér vissza a Rába-partiakhoz.

„Áron kreatív, technikás és gyors játékos, aki jól kiszolgálja a társakat. Fiatal, így azt gondolom, hogy a jövő nyerőembere lehet. S ha már a fiatalokról beszélünk, a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémián is több olyan tehetséges játékos van, akik néhány éven belül a klubbal együtt elérhetik az NB I-es szintet. Tudjuk, hogy egy utánpótlás-játékosnak az utolsó lépés a legnehezebb, hogy a felnőttfutball kapuján belépjen, ezért mi szeretnénk minden segítséget megadni nekik, hogy elérjék a céljaikat.”

A futball mindenekelőtt

Dobos Barna nem csak pro-licences edzőnek mondhatja magát: gyógyszerész- és közgazdászdiplomával is rendelkezik, ezeknek a végzettségeknek edzőként is nagy hasznát veszi.

„Mindig a futball volt az elsődleges, mellé jött a gyógyszerészet és a közgazdaságtan. Édesanyám gyógyszerész és egy családi patikát vezet, én pedig mindenképpen folytatni szerettem volna ezt a tradíciót, aminek ő is örült. Ennek ellenére ritkán adódik lehetőségem a családi vállalkozásba besegíteni, mivel az elmúlt évtizedeimet már a futball határozta meg, ez volt számomra a legfontosabb. A közgazdászdiplomának is nagy hasznát vettem, például a klubvezetésben, míg a gyógyszerészeti végzettség többek között az élettani adatok értelmezésénél és elemzésénél is segítséget nyújt. Örülök, hogy mindkét szakot elvégeztem, mert ezt a tudást hasznosítani tudom a labdarúgásban is.”

A vírus hatása a fair play szellemiségére

Gyógyszerészként a győriek szakvezetőjét nemcsak a járvány sportra gyakorolt hatásáról, de az oltások körül kialakult vitáról is kérdeztük.

„Senkinek nem könnyű ez a vírushelyzet. Korábban azt se hittük volna, hogy lesz harmadik hullám, lassan mégis minden biológiai tényező előkerül, amit jó lett volna elkerülni. Ilyen például a vírus mutálódása és ezzel párhuzamosan az esetszámok rohamos emelkedése. Ez a sport-

életet is jelentősen befolyásolja, hiszen a bajnokságok színvonalának emelkedésével és az infrastruktúra fejlesztésével egyre többen látogattak ki a stadionokba, most pedig mindenhol nézők nélkül kell játszani. A bajnokságok kimenetelébe is beleszól a járvány, hiszen nem mindegy, hány játékosod van, egyszerre betegszenek-e meg, mennyi időre esnek ki, és ennek függvényében hogyan tudod összeállítani a csapatot” – folytatta Dobos.

„A futballnak a fair playre kell tanítania a labdarúgás minden résztvevőjét, de a jelenlegi helyzetben ez a szellemiség sérülhet, amire az utóbbi időben több negatív példa is volt.”

A szakember hozzátette: érdekesnek tartja, hogy sokan politikai kérdést csinálnak az oltásból.

„Bevizsgáláskor nagyon komoly ellenőrző rendszereken megy keresztül minden gyógyszer és oltóanyag, ezeket szakemberek fejlesztették ki, hogy segítsék a járvány leküzdését, bízzunk a tudásukban! Reméljük, hogy minél előbb megoldódik a jelenlegi pandémiás helyzet, de ez csak az oltóanyaggal lesz lehetséges” – nyilatkozta Dobos Barna.