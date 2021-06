Dobogós kajakosokat jutalmaztak Győrben

A győri városvezetés folytatta az eredményes sportolók köszöntését.

Ezúttal a Graboplast VSE két kenusa, Balla Virág és Takács Kincső, valamint az egyesület elnöke, Kocsis Róbert vehette át a jutalmakat Dézsi Csaba András polgármestertől és Radnóti Ákos sportért is felelős alpolgármestertől.

Mint azt a város első embere elmondta: „Nagy öröm számunkra, amikor sikeres sportolókat köszönthetünk, és szerencsére sokan vannak Győrben. Azt is hozzáteszem, hogy bár a léc a kajak-kenuban elég magasan van, és sokszor talán el is várja a közvélemény tőlük a jó eredményeket, azért ellenfelek is vannak a vízen. Éppen ezért a legfontosabb a küzdelem, abban pedig nincs hiány, valamint az, hogy a felelősség ne nyomassza a versenyzőket. A közelmúltbeli eredményeknek természetesen nagyon örültünk, ezért jár a gratuláció és az elismerés, emellett pedig kívánjuk, hogy ez a sikerszéria az olimpián folytatódjon. Ami pedig a győri klubot illeti, nagyon örömünkre szolgál, hogy évtizedek óta tartja a magas színvonalat, megfelelő utánpótlásbázisnak számít.”

Balla Virág a közelmúltban rendezett poznani Európa-bajnokságon C I 500 méteren második, Takács Kincsővel egy hajóban C II 200-on szintén második, 500-on harmadik lett. A harmadik győri éremszerző, Kopasz Bálint – K I 500 és 1000 méteren is győzött – nem tudott most jelen lenni az eseményen.