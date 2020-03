Dézsi Csaba András: Közpénzt nem adunk, ellenben szponzorokkal segítünk az ETO-nak

Országos szenzációt jelentett Dézsi Csaba András győri polgármester bejelentése, miszerint a korábbi évektől eltérően idén az önkormányzat nem ad pénzt az ETO FC-nek. Mindez a Kisalföldből derült ki (2020. március 6.), amikor Mányi József, az ETO tulajdonosa adott interjút nekünk és beszámolt a város vezetésével történt tárgyalásáról.

Nagy visszhangot váltott ki az ETO FC kontra győri polgármester ügy, ami a Kisalföldnek adott Mányi József-interjúval kezdődött. Ebben a témában nyilatkozott lapunknak Dézsi Csaba András, Győr első embere, aki elmondta: önkormányzati pénzt nem kap a klub, de a város vezetése segít, hogy több győri cég vállaljon szponzori szerepet az NB I-be jutás érdekében. A többi sportágat tekintve az a céljuk, hogy minden egyesületnél módosítva is érvényesüljön az olimpiai jelszó: még gyorsabban, még magasabbra, még erősebben.

– Nagy vihart kavart a médiában az ETO-val kapcsolatos döntése. Számított ekkora visszhangra?

– Egyáltalán nem számítottam arra, amit kiváltott a véleményem az ETO finanszírozásával és a játékosok teljesítményével kapcsolatban. Számomra az természetes, ha valaki rendszeresen gyengén teljesít abban a munkában, amit elvállalt és amiért fizetséget kap, akkor vele szemben kritikát kell megfogalmazni, ellenkezőleg az a furcsa helyzet állhat elő, azt hiszi, jól végzi azt, amit csinál. Az ETO felnőtt labdarúgóiról nyilvánvaló, hogy az eredménytelenség önmagában is gond, de a lelketlen játék, a küzdeni akarás hiánya a döntésre megadta az alapot. A győri emberek igénylik a jó meccseket, a küzdelem látványát és szívesen szurkolnak egy olyan csapatnak, amelytől ezt látják és azt, hogy mindent megtesz a győzelemért. Győrben nagy az elvárás az élet minden területén, akár a kultúrát, a művészeteket, az orvoslást vesszük, és így van ez a sportban is.

– A döntése megosztotta a közvéleményt, az viszont tény: itthon a magyar futballról alkotott kemény kritika vagy az, hogy egy polgármester nem támogatja a városa legpatinásabb klubját, szembemegy az országos trenddel. Miért vállalta ezt fel?

– Szerintem ez az említett országos trend egyáltalán nem tér el az én véleményemtől. Hivatalos helyen én még nem hallottam lelkendezni egyetlen vezetőt sem arról, milyen jó, hogy a kedvenc együttese lelketlen játékkal folyamatosan alulteljesít. Sokkal inkább azt látom, hogy Magyarországon állami szinten minden lehetőséget megadnak arra, hogy a sportolók akár világszínvonalú teljesítményt tudjanak lerakni az asztalra. Az egy másik kérdés, ha az eredmények rendre elmaradnak, akkor ennek valakinek hangot kell adni és ki kell mondani, hogy az úgy nem mehet tovább. Mint ahogy ez most Győrben is történt.

– Az ETO-val történt vita lezárásaként megjelent egy békülékenyebb hangú közlemény a klubtól, amiből nem derül ki egyértelműen, a város ragaszkodik-e ahhoz, hogy nem támogatja az ETO-ot.

– Szerintem azt egyféleképpen lehet értelmezni: az ETO FC működéséhez a város idén nem ad egy fillért sem, mert úgy véljük, abban a központi támogatásban, amit a klub kap, a győri munkások adóforintjai is benne vannak. Örülök, hogy az ETO futballakadémiája ettől az évtől kiemelt juttatásban részesül. Nemcsak hogy nem adunk költségvetési pénzt az ETO-nak, hanem arra kértük a tulajdonost, finanszírozza a négy-hat éves gyermekek sportolását az évek óta működő ovifoci keretében.

– Kimondatott, hogy az ETO-nak minél hamarabb vissza kell kerülnie az NB I-be, ez lenne méltó a klub történelméhez. Ön milyennek látja ezt az utat és milyen szerepet vállal a város?

– Abban is megállapodtunk a tulajdonossal, kizárólag az NB I-be jutás lehet az ETO célkitűzése, továbbá a klub olyan körülményeket teremt, hogy megakadályozza a fiatal tehetségek elvándorlását. Őket kiegészítve rutinos játékosokkal kell elérni a célt. Ha a győri szurkolók azt látják, hogy a helyben kinevelt tehetségek mindent megtesznek a győzelem érdekében, akkor az esetleges vereségeket is könnyebben megbocsátják, mint azt a tinglitangli játékot, amit a sok idegen futballista produkál a pályán. Az is tény, a győrieknek is jobban a csapat mellé kell állniuk a jövőben, járjanak ki meccsekre és drukkoljanak a csapatnak, mert a hazai pálya szurkolók nélkül semmi pluszt nem jelent. A felnőttcsapat finanszírozását segíteni kívánja a város vezetése, amely egyfajta katalizátorszerepet vállal a klub és a gazdaság között. Ebben is megállapodtam a tulajdonossal, hiszen az ETO jó szereplése a közös érdekünk. Lehet, hogy megint darázsfészekbe nyúlok, de szeretnénk elérni, hogy a győri cégek ezentúl a helyi sportot és a helyi kultúrát támogassák elsősorban. Ezt fogom képviselni a jövőben mint polgármester. El kell felejteni azt a stratégiát, hogy Győr egy gazdag város, a költségvetése mindent kibír, mert az erőforrások túlfeszítése óhatatlanul kimerüléshez vezethet.

– Más sportágakat, klubokat tekintve hogyan változik a város arculata?

– Az új városvezetés célja, bizonyítsuk be, hogy kit tudjuk használni azokat a tartalékokat, amik bennünk rejlenek. Érvényesüljön a kissé módosított olimpiai hármas jelszó: még gyorsabban, még magasabbra, még erősebben.