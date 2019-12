Csoportgyőztes az MKC a Liga-kupában

A várakozásnak megfelelően fölényes győzelmet aratott a Motherson-Mosonmagyaróvár a Dorogi ESE elleni Liga-kupa találkozón. Ez a dorogi győzelem pedig egyben a csoportból való továbbjutást is jelenti a mosonmagyaróvári csapat számára.

Dorogi ESE – Motherson-Mosonmagyaróvár 24-41 (12-21)

Dorog, női Liga-kupa kézilabda csoportmérkőzés, 250 néző.

V.: Hantos, Rózsahegyi.

Dorogi ESE: Stadler – Forgács V. 2, Forgács K. 5, Uresch 1, Szabó D. 6, Balogh Vivien 2., Imrei 3. Csere: Dobány, Pompor (kapusok), Sütő, Kaposvári 1, Balogh Viktória 3, Sárosi 1, Turák. Edző: Bóna Gergely.

MKC: Ferenczi – Domokos 9, Lancz 9 (1), Hudák 3, Horváth B. 2, Gyimesi 1, Papp 2. Csere: Dányi, Fritz (kapusok), Szalai Zs. 3, Tilinger 5 (1), Bardi 3, Kellermann 4. Edző: Bognár Róbert.

Hétméteresek: 4/2, illetve 3/3. Kiállítások: 4, illetve 2 perc.

Az első tíz percben kimondottan jól tartotta magát másodosztályú dorogi csapat és így csak egy-két gólos előnyt tudott szerezni az MKC. A következő tíz percben viszont sikerült megnyugtató előnyt szerezni, amelyet a félidő végig már meg is tartott a mosonmagyaróvári gárda. Mozgékony volt az MKC, elég jó százalékban is használta ki a helyzeteit és az is látszott a lányokon, hogy komolyan veszik a találkozót. A fiatal játékosokból álló hazai csapat pedig megpróbált felnőni a feladathoz, ami egy kimondottan élvezethető félidőt eredményezett.

A második félidő első tizenöt percében sem sokat változott a játék képe, mert a hazai gárda továbbra is vállalta a nyílt játékot. Így a rendkívül lassú gárdonyi találkozóhoz képest látványos, akciódús volt a mérkőzés. Az MKC harminc dobott gól felett járt már és tekintélyes, tizenöt gólos vezetésre tett szert. Sok gólt, szép megoldást láttak a dorogi sportcsarnokot megtöltő nézők, akik élvezték a mérkőzést. Az MKC tizenhat gólos győzelme reális képet mutatott a találkozóról, amely bíztató volt a közelgő bajnoki találkozók előtt.

Bóna Gergely: – Megpróbáltunk méltó ellenfelei lenni a mosonmagyaróvári csapatnak és élvezni azt, hogy egy élvonalbeli csapat volt az ellenfelünk. Nem foglalkoztunk az eredménnyel, amit kizárólag a játék lassításával tudtunk volna csökkenteni. Mindenkinek adtam játéklehetőséget is és a mutatott teljesítményünkkel sem voltam elégedetlen.

Bognár Róbert: – Megvalósította a csapat azt, amit kértem és megtisztelte a kupa sorozatot valamint az ellenfelet azzal, hogy koncentráltan kézilabdázott. A hét utolsó terhelésének így nagyon jó is volt ez a találkozó, amelyen elég jó tempóban kézilabdáztak a lányok. Gratulálok az ellenfélnek is ahhoz, hogy vállalta a nyílt játékot ellenünk.