Az új edző és a fiatalok Sopronban

A Morgen Ferdinánd U20-as emlékbajnokság nyolcas döntőjében bronzéremig jutó soproni fiatalok megfigyelésével kezdte meg tevékenységét a Sopron KC férficsapatának új szakvezetője, Dzunics Braniszlav.

A szakemberrel a soproni gárdával kapcsolatos elképzelései mellett hihetetlen fordulatokat tartalmazó játékoskarrierjéről is beszélgettünk.– Azt lehet olvasni önről, hogy előbb készült tudósnak, matematikusnak, mint profi kosarasnak.

– Azért kosaraztam, mielőtt egyetemre mentem, és hogy elég ügyes lehettem, azt jelzi, elhívott a neves belgrádi klub, a Partizan – kezdte a szakember. – Mint a fővárosba felkerülő vidéki fiatal, nem igazán találtam ott a helyemet, így azt a döntést hoztam: inkább a tanulást választom. Három évig voltam matematikushallgató, de közben is folyamatosan érdeklődtek utánam klubok. Aztán újra elkezdtem kosarazni. Nem túl ismert, kis csapatokban játszottam, az egyikkel, a mai Bosznia-Herce­govina területén található Celik Zenicával évről évre mentünk feljebb és feljebb a negyedik ligától az élvonalig.

– Magyarország hogyan került a képbe?

– A háború miatt kerestünk lehetőségeket, hogy hol tudnánk játszani.

– Elég későn került Zalaegerszegre. Hogy tetszett, milyen volt a magyar bajnokság?

– Először is erősebb, mint gondoltam volna. Kellett egy kis idő, míg megszoktam, csak idegen ország, más mentalitással.

– Pályafutása vége felé a magyar válogatottba is bekerült…

– Igen, e tekintetben csúcstartó is vagyok, Magyarországon biztos, de világszerte sem nagyon tudok olyan játékosról, aki harmincnyolc évesen mutatkozik be egy válogatottban, szóval én vagyok a legidősebb újonc.

– A fiatalok döntője kapcsán adja magát a kérdés: mit gondol az előző évadban bevezetett fiatalszabályról?

– A szándék, hogy játsszanak minél többet a fiatalok, alapvetően jó. Ugyanakkor azért, mint minden újításnak, ennek is vannak pozitív és negatív oldalai.

– Az SKC U20-as csapatának több mérkőzését megtekintette. Milyen kép alakult ki önben?

– Elismerésre méltó eredmény ez a bronzérem. Azt mutatja, és ezt a látottak is megerősítették, hogy vannak jó képességű, tehetséges srácok a csapatban, még tizen- nyolc évnél fiatalabb játékosok is megmutatták magukat, és játszottak időnként nagyon jól. Ugyanakkor ezt az eredményt értékén kell kezelni. Nekünk, edzőknek türelemre van szükségünk velük szemben, nekik pedig egy program alapján hosszú, kemény, nehéz munkára, de ha vállalják és alázattal végzik, úgy gondolom, többükből lehet felnőttszinten is meghatározó játékos.

– Amikor kiderült, hogy ön lesz az edző, már beszélgettek a vezetőséggel arról, milyen legyen a keret a következő szezonra?

– Természetesen volt már róla szó, és ki is alakult az elképzelés. Három tapasztalt magyar játékos és öt idegenlégiós mellett jó néhány, az U20-as döntőn látott fiatal alkotja majd a keretet.

– Tudhatnánk valamit az edzői filozófiájáról, felfogásáról?

– Úgy gondolom, ebben hasonlóan gondolkodnak az edzők: kemény, szervezett védekezés és lehetőleg minél több gyors, rendezetlen védelem ellen szerzett kosár az alap. Felállt védelem ellen pedig a labda gyors járatása, az egyéni képességek kihasználása. De egy csapat stílusát azért jelentős mértékben befolyásolja, sőt, inkább meghatározza a játékoskeret jellege, a csapat szerkezete.

– Mikor kezdik a felkészülést?

– A tervek szerint augusztus közepén. A pontos időponthoz nyilván tudni kell, mikor kezdődik a szezon. Addig pedig dolgozunk a keret kialakításán.