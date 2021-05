Az MKC értékes két pontot hozott haza Szombathelyről – fotók

Néhány fordulóval a bajnokság zárása előtt, soha nem egyszerű feladat a kiesés elkerüléséért harcoló csapat otthonában játszani. A Motherson-Mosonmagyaróvár azonban megoldotta ezt a feladatot és Szombathelyről hozott el két rendkívül értékes bajnoki pontot.

Hungast Szombathelyi KKA – Motherson-Mosonmagyaróvár 24 – 29 (12 – 13)

NB I felnőtt bajnoki mérkőzés – 21. forduló

Szombathely, Aréna Savaria, 250 néző

Vezette: Őri Erika – Pozdena Erika

Mosonmagyaróvár: SZEMEREY – Katona 2, KOVÁCS P. 6, Gyimesi, HORVÁTH B. 7, Hudák 2, STRANIGG ZS. 4. Csere: HERCZEG (kapus), TÓTH E. 6 (2), Lancz, Szarková 2, Sirián, Hajtai, Domokos.

Edző: Gyurka János

Szombathely: ­Tomasevic – Orbán 3, M. AGBABA 7 (2), Gorilska 3 (1), Bandelier 2, Mayer 1, PÖDÖR R 3 (1). Csere: Farkas H. (kapus), Pődör B., HORVÁTH P. 3, Wald 1, Szendrei, Varga N., Virág 1.

Edző: Marosán György

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 2/2

Mindkét csapat a legjobb összeállításában várhatta ezt a találkozót, tehát hiányzó nem volt egyik oldalon sem. A vártnál talán kevesebb néző foglalt helyet az Aréna Savaria galériáján, de nagyon hosszú idő után ismét volt hangulata a kézilabda mérkőzésnek.

Az MKC remekül kezdte a találkozót, pillanatok alatt három gólos előnyt szerzett, amelyet az első húsz percben magabiztosan meg is őrzött. Támadásban sokkal gyorsabb, pontosabb és a kapu előtt határozottabb volt a vendégcsapat. A védekezés, az előző két hazai bajnoki találkozóhoz hasonlóan működött, ami mögött Szemerey Zsófi is bravúrokat mutatott be.

Így sikerült semlegesíteni a Szombathely légiósait, elsősorban a bajnokságban eddig 19 mérkőzés már 124 gólt szerző Gorilskát és nagy bombázó Bandeliert.

Marosán György megpróbálta cserékkel frissíteni a csapatát, a két beállós játékrendszert is bevetette. Az eredmény azonban nem változott, az MKC tartani tudta a három gólos előnyét és egészen a félidő utolsó szakaszáig kézben tartott a találkozót. Ekkor azonban két büntetőt is értékesített az SZKKA és így a szünet előtt minimálisra csökkentette a hátrányát.

A második félidőben gyakorlatilag elölről kezdődött tehát a találkozó, persze az első harminc perc tanuláságaival. Az első öt perc öt percet figyelembe véve pedig ezeket az MKC hasznosította jobban, mert vissza tudta állítani a két gárda közötti három gólos különbséget.

Nagyobb lett a küzdelem, amit a gyorsan kiosztott három két perces kiállítás is igazolt, a hazaiak pedig ismét csatába küldték a tapasztalt légiósaikat.

A mérkőzés azonban nem a sokat hibázó Bandelierről és két büntetőt is elrontó Gorilskáról szólt, sokkal inkább az MKC csapatának meghatározó játékosairól. Védekezésben és támadásban is egységes volt az MKC, a kapuban pedig Herczeg Lili is remek védésekkel váltotta fel Szemerey Zsófit. Így a találkozó utolsó negyede előtt a Motherson-Mosonmagyaróvár már tekintélyes előnnyel, hat góllal vezetett.

Arra persze lehetett számítani, hogy megpróbál egy nagy hajrát nyitni az SZKKA, talán egy kicsit minden mindegy alapon. Az időt kérő Gyurka János talán erről is beszélt a csapatával, de most a játék képe a véghajrában sem változott. A mosonmagyaróvári csapat így magabiztosan szerzett két rendkívül értékes bajnoki pontot. Nagy örömet szerezve a csapatot Szombathelyre elkísérő szurkolóknak, akiknek a „munkája” semmit sem kopott a hosszú kényszerű szünet alatt.

Marosán György: – Küzdöttünk, hajtottunk, de el kell ismerni, hogy ma nem tudtuk eltüntetni a két csapat közötti különbséget. Felkészültünk pedig az MKC erősségeiből, többek között a remeklő Horváth Bernadett játékából, de nem tudtuk megállítani az idén nagyon erős mosonmagyaróvári csapatot. Tovább harcolunk azonban az élvonalbeli tagságunkért, hiszen most következenek azok a találkozók, ahol esélyünk lesz az ehhez szükséges pontok megszerzésére. Most szomorúak vagyunk, de látom, hogy lobog a tűz a szemekben, bízunk önmagunkban és így sikerülni fog elérni a célunkat.

Gyurka János: – Nagyon komoly tempójú mérkőzést játszottunk egy jól felkészített szombathelyi csapat otthonában. Az volt a tervünk, hogy egy kompakt védekezésből, gyors legyen az átmenet a támadásainkba. Ezt meg is tudtuk valósítani és a negyven megállító fault számunkkal már a távoli zónákban is hatékonyan tudtunk védekezni. A lerohanások során viszont elég sok technikai hibát vétettünk, amit a következő mérkőzés előtt ki kell javítanunk. A csapat egységes játékára, a már a bemelegítésnél tapasztalt koncentrációra azonban büszke vagyok, gratulálok ezekhez a lányoknak.